10 Gennaio 2024

“Ci chiamavan matti, voci di muto amore”: Un’Emozionante Lettura-Spettacolo al Teatro Ordigno di Vada

Livorno 10 gennaio 2024 – “Ci chiamavan matti, voci di muto amore”: Un’Emozionante Lettura-Spettacolo al Teatro Ordigno di Vada

Il Teatro Ordigno di Vada si prepara a ospitare un evento straordinario domenica 14 gennaio: la lettura-spettacolo “Ci chiamavan matti, voci di muto amore”. Un’esperienza coinvolgente ideata e interpretata da Gianni Calastri, arricchita dalla magia della musica e sonorizzazione dal vivo di Andrea “Lupo” Lupi.

L’atmosfera unica dello spettacolo si nutre delle storie toccanti e delle emozioni racchiuse nelle lettere degli internati nel manicomio di Volterra. Gianni Calastri, con la sua sensibilità e maestria, dà voce a queste voci, regalando al pubblico una prospettiva intima e toccante sulla vita di chi ha vissuto l’esperienza dei manicomi.

La lettura-spettacolo è il risultato di approfondite ricerche e delle esperienze durante le visite guidate all’ex manicomio di Volterra. Un modo potente e suggestivo di dare voce a storie spesso dimenticate, offrendo al pubblico un’occasione unica di riflessione sulla storia e sulla condizione umana.

Ad arricchire ulteriormente l’esperienza, la colonna sonora dal vivo curata da Andrea “Lupo” Lupi, trasporterà il pubblico in un viaggio emotivo attraverso le note e i suoni che si intrecciano con la narrazione di Calastri.

La scenografia, realizzata da Paolo e Alessandro Pineschi, insieme alle foto di scena di Sabrina Marianelli, completeranno l’allestimento, creando un ambiente visivo coinvolgente e suggestivo.

“Ci chiamavan matti. Voci di muto amore” si presenta come un’opportunità imperdibile di immergersi in un mondo di emozioni, riflessioni e storie umane. Un evento che coniuga arte, memoria e sensibilità, offrendo al pubblico un’esperienza teatrale unica nel suo genere. Non perdete l’occasione di partecipare a questo straordinario viaggio nel passato, all’interno del suggestivo contesto del Teatro Ordigno di Vada.

