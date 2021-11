Home

“Ci sta” serata trap a Precisamente Calafuria

4 Novembre 2021

In consolle: Pandass e Michele Buonamini

Il sabato sera Precisamente Calafuria è “Ci Sta”

Il format “Ci Sta” nasce dall’amore per tutte le nuove influenze musicali e cresce come il party livornese che mischia le sonorità più fresche e attuali in una location unica a picco sul mare.

“Ci Sta” è la zona trap del litorale toscano

In consolle i Dj Pandass e Michele Buonamini

“Ci Sta” vi aspetta in via del Littorale 248 a Livorno