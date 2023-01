Home

Ci tolgono il reddito di cittadinanza, Usb organizza manifestazione in piazza

31 Gennaio 2023

Livorno 31 gennaio 2023

“Uniti per il reddito!”, il sindacato USB Livorno organizza una manifestazione in piazza Grande il giorno 4 febbraio alle ore 16. 30

La protesta riguarda il reddito di cittadinanza ed i salari, le dichiarazioni del sindacato USB:

“Vogliamo difendere l’unica misura esistente di sostegno al reddito, non solo perchè è uno strumento di contrasto alla povertà ma anche all’abbassamento dei salari.

In questo paese, tanti e tante di noi lavorano con stipendi indecenti, perchè questo è quel che offrono i datori; il reddito di cittadinanza permette di dire “No”; a queste proposte al ribasso, in assenza di una legge sul salario minimo capace di fermare il calo vertiginoso dei salari.

Il governo Meloni vuole toglierlo per permettere alle aziende di sfruttarci di più e assumerci per pochi spicci!

In un momento in cui si alza il costo della vita, il governo dovrebbe investire in aumenti salariali, delle pensioni e garantendo l’accesso a casa, sanità, sanatoria dei migranti e servizi di welfare.

Ci vogliono sfruttati, ci avranno in lotta”

