7 Settembre 2023

“Ci vogliamo vive e libere”, Non Una di Meno annuncia presidio davanti al tribunale

Livorno 7 settembre 2023

La rete transfemminista Non Una di Meno Livorno comunica che venerdì 8 settembre alle ore 12 organizzerà un presidio davanti al tribunale civile di Livorno, Via de Larderel 88 “CI VOGLIAMO VIVƏ e LIBERƏ”

Rompiamo la solitudine in cui sprofondiamo ogni volta che una nuova notizia di violenza si abbatte su di noi, perché nell’unione ritroviamo la forza che vogliono toglierci.

TI RISSI NO! Settimana di mobilitazione nazionale, 5-8 settembre 2023, con cortei, presidi e assemblee e presidi in molte città !

Al presidio di Livorno davanti al tribunale: “Gridiamo insieme che il problema non risiede nei singoli individui, nel mostro di turno, ma nella società nel suo complesso e nelle relazioni che la attraversano”.

La violenza maschile contro le donne e la violenza di genere sono strutturali e si devono combattere con cambiamenti e interventi concreti, non invocando l’inasprimento delle pene che non ha mai avuto come risultato una diminuizione dei reati.

Occorre un cambiamento radicale di questa società patriarcale e capitalista. Vogliamo educazione sessuale, al piacere, al consenso; finanziamenti pubblici per i Centri antiviolenza laici e femministi

Vogliamo sentirci libere e non coraggiose. Ci vogliamo vive e libere

Il presidio rientra nell’ambito di:

TI RISSI NO! Settimana di mobilitazione nazionale con assemblee e presidi in molte città! La lista è in costante aggiornamento:

