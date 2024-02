Home

13 Febbraio 2024

CIA Etruria incontra sindaco di Rosignano Marittimo: “Disponibili a farci promotori delle istanze del mondo agricolo”

Livorno 13 febbraio 2024 – CIA Etruria incontra sindaco di Rosignano Marittimo: “Disponibili a farci promotori delle istanze del mondo agricolo”.

Mentre non accenna ad arrestarsi la protesta degli agricoltori, Cia Etruria prosegue con assemblee ed incontri volti a create un confronto tra produttori locali e istituzioni.

Nei giorni scorsi è stata la volta di Rosignano dove il primo cittadino e l’assessore all’agricoltura Alice Prinetti hanno incontrato le molte aziende presenti presso l’Auditorium di piazza del Mercato mostrando attenzione ed interesse rispetto alle tematiche oggetto delle rivendicazioni dicendosi intenzionati a portarle in consiglio comunale.

Daniele Donati, sindaco di Rosignano Marittimo commenta:

“E’ stata l’occasione per fare il punto sulle novità di bilancio ma anche sulle prospettive del mondo agricolo a livello europeo oltreché nazionale. Oltretutto questa iniziativa rientrava in un percorso già avviato da tempo dalla nostra amministrazione che ha organizzato recentemente un incontro al quale sono state invitate tutte le associazioni di categoria e l’assessore regionale Saccardi.

In questo momento c’è un evidente malessere nella categoria che merita di essere ascoltato tanto che oltre ad accogliere le proposte avanzate da Cia Etruria sto anche valutando di portare una mozione ispirata a questo percorso in consiglio comunale”.

Del resto, scopo dei numerosi incontri organizzati da Cia Etruria in queste ultime settimane nei comuni delle province di Livorno e Pisa è proprio quello di creare un punto di incontro tra agricoltura e istituzioni. Lo dichiara Cinzia Pagni, presidente Cia Etruria che prosegue; “E’ fondamentale che la politica si avvicini al mondo agricolo non solo per coglierne i reali problemi ma anche per cercare un condivisione nella ricerca delle possibili soluzioni”.

Ma cosa possono fare i comuni per supportare l’agricoltura?

“Possiamo mettere in campo alcune azioni già previste nel documento stilato da Cia- ha spiegato il sindaco– ad esempio per contrastare il consumo di suolo promuovendone una gestione responsabile oltre a porre particolare attenzione agli aspetti legati alla partita legata al fotovoltaico (stiamo in tal senso concludendo il percorso di approvazione del piano strutturale). Ma- ha concluso Donati- siamo anche disponibili a farci promotori con la politica e le istituzioni di quelle che sono le istanze e le aspirazioni del mondo agricolo”.

