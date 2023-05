Home

19 Maggio 2023

Ciak in Fortezza Vecchia a Livorno, si gira un film su Cavalleria Rusticana

La prima ad ottobre al teatro Goldoni

Nel caratteristico scenario della Fortezza Vecchia di Livorno, messa a disposizione dall’Autorità di Sistema Portuale e dall’Ente gestore Menicagli Pianoforti, sono in procinto di partire le riprese del FilmOpera “Dodici anni dopo. Il sequel di Cavalleria rusticana”, una produzione Sillabe, Opera Laboratori e Modigliani Produzioni che porterà sugli schermi l’opera lirica omonima su musiche di Mario Menicagli e su libretto dello stesso Menicagli e di Lido Pacciardi.

Il Film, realizzato dalla Ema Vinci con la regia di Valerio Groppa, si avvale di un cast formato da attori professionisti e, in parte, dagli stessi cantanti interpreti dell’opera.

L’opera, ispirata ad un dramma di Giovanni Grasso, narra le vicende di “Cavalleria rusticana” dodici anni dopo la tragedia del capolavoro mascagnano.

L’opera, accolta con successo al Teatro Nazionale dell’opera di Cluj, andrà in scena a Savona in ottobre e a Kitakiushy in Giappone il 9 e il 10 settembre. La “prima” del film con la regia Valerio Groppa è prevista il 13 ottobre al Teatro Goldoni di Livorno.

