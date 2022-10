Home

Eventi

Cinema

Ciak … si riparte al Cinema Teatro Salesiani, primo appuntamento “Il ragazzo e la Tigre”

Cinema

27 Ottobre 2022

Ciak … si riparte al Cinema Teatro Salesiani, primo appuntamento “Il ragazzo e la Tigre”

Livorno 27 ottobre 2022 – Ciak … si riparte al Cinema Teatro Salesiani, primo appuntamento “Il ragazzo e la Tigre”

Dopo un lungo periodo di chiusura dovuto al covid e alle varie restrizioni riprendono le proiezioni con la rassegna d’autunno “ Il Cinema per tutta la famiglia”, primo appuntamento sabato 29 ottobre alle ore 21:15 – domenica 30 ottobre ore 15:15 e 17:30 – martedi 1 novembre ore 15:15 e 17.30 con IL RAGAZZO E LA TIGRE.

Un’epica storia di due destini che si uniscono, il piccolo Balmani e un cucciolo di tigre del Bengala. Un’avventura imperdibile sulla forza dell’amicizia.

Tornano alla ribalta le meravigliose creature gialle con la loro comicità imprevedibile i MINIONS 2 – COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO – Sabato 5 novembre alle ore 21:15 – domenica 6 alle ore 15:15 e 17:30 .

Non solo il cinema vi aspetta, andrà in scena la Compagnia Zeffiri & Zimbelli con la Commedia Brillante GROSSO PASTICCIO GIALLO , venerdì 11 novembre ore 21:15 – sabato 12 novembre alle ore 21:15, domenica 13 novembre alle ore 17:00 .

Una pittrice che diventa un avvocato, un fidanzato che diventa una governante, uno zio d’america piuttosto esuberante, un imbranato figlio di un petroliere del Texas, poliziotti, ladri veri e ladri finti, delitti che non sono delitti e persino il telefono… ‘mente’! ecco i principali ingredienti di questo grosso pasticcio giallo commedia di autentico divertimento per tutta la famiglia.

Prosegue il cinema con il terzo appuntamento con il film d’animazione DRAGON BALL SUPER – SUPER HERO Sabato 19 novembre alle ore 21:15 – domenica 20 novembre ore 15:15 e 17:30 .L’Armata del Nastro Rosso del passato di Goku è tornata con due nuovi androidi per sfidare lui ei suoi amici.

Ultimo appuntamento con IL TALENTO DI MR. CROCODILE sabato 26 novembre alle 21:15 – domenica 27 novembre ore 15:15 e 17:30 un nuovissimo film divertentissimo con protagonista un coccodrillo canterino in una favola contemporanea.

Nel mese di dicembre la programmazione del cinema si ferma come sempre per dare spazio a spettacoli teatrali, musicali e di danza grazie alle diverse scuole che si alterneranno con i propri saggi fino alla vigilia di Natale. Vi aspettiamo e ricordatevi che LA VERA MAGIA E’ SOLO IN SALA

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin