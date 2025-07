Home

Sport

Ciampinelli-Brunotti bronzo al mondiale 470 juniores in Spagna

Sport

13 Luglio 2025

Ciampinelli-Brunotti bronzo al mondiale 470 juniores in Spagna

Livorno 13 luglio 2025 Ciampinelli-Brunotti bronzo al mondiale 470 juniores in spagna.

Risultato storico per la spedizione italiana al mondiale 470 juniores in spagna, per la prima

volta ben 7 equipaggi italiani al via, di cui 3 interamente della seconda zona, dopo 6 giorni di

regate e 12 prove completate nelle acque di Los Alcazares nel sud della spagna la coppia

Ciampinelli-Brunotti accede in seconda posizione (a pari punti con il terzo equipaggio) alla

medal race, la regata finale dove i migliori dieci della classifica si sfidano per assegnare le

medaglia, il podio era gia’ deciso per le tre imbarcazioni: al primo posto l’equipaggio

israeliano Roy LAVY / Ariel GAL (ISR) che entravano in medal race con la sicurezza

matematica di avere la medaglia d’oro al collo, per l’equipaggio toscano e i diretti rivali

francesi rimaneva da decidere solo il colore della medaglia, dopo una medal race

combattuta l’equipaggio toscano conclude l’ultima prova in ottava posizione a 14 punti

dall’argento.

LA top 3 dopo la medal race

1. Roy LAVY / Ariel GAL (ISR) – 50 points

2. Lomane VALADE / Julien BUNEL (FRA) – 87 points

3. Livia CIAMPINELLI / Nicola BRUNOTTI (ITA) – 101 points

Bene anche gli altri equipaggi della II zona:

Emma MALTESE Marcello MILIARDI 12esima posizione

Mattia TOGNOCCHI Sofia TITOLO 31esima posizione

I NUOVI VICE CAMPIONI DEL MONDO JUNIORES:

Al timone Livia Ciampinelli 20 anni, fiorentina in coppia con Nicola Brunotti, 28 anni

Livornese (entrambi tesserati al circolo velico antignano). Il loro palmares è di tutto rispetto:

in 420 (la classe propedeutica al 470) hanno concluso 3 mondiali e tante regate nazionali.

Ben 2 titoli italiani nella classe vaurien e adesso l’attività in 470.

LA CLASSE 470:

Il 470, doppio olimpico dal 1976, è da sempre una realtà consolidata nella vela italiana. Tra

gli atleti azzurri spiccano nomi come Gabrio Zandonà, campione mondiale nel 2003 con

Andrea Trani e quarto a Londra 2012, e, nella categoria femminile, il duo Elena Berta –

Bianca Caruso, medaglia di bronzo ai Mondiali 2021 e partecipanti a Tokyo 2020. La classe

470 è tra le più diffuse globalmente: circa 65 nazioni e decine di migliaia di imbarcazioni

costruite . Ogni anno vengono organizzati i Campionati mondiali e continentali, con flotte

composte da oltre 30 paesi. Anche gli Juniores godono di un proprio Mondiale, competizione

in crescita qualitativa da fine anni ’90. In italia il circolo velico di antignano è sicuramente uno

dei centri di riferimento per l’attività giovanile in 470 e 420: Il Circolo Velico Antignano (CVA),

fondato nel 1947 e affiliato alla FIV oggi è una delle scuole vela più attive della zona e con

squadre agonistiche di optimist, 420 e 470, impegnate regolarmente in regate nazionali e

internazionali.

Link ai risultati: https://2025juniorworlds.470.org/en/default/races/race-resultsall

Ciampinelli-Brunotti bronzo al mondiale 470 juniores in spagna.