25 Giugno 2023

Cibo animali alluvionati, Anpana torna in Emilia-Romagna e consegna il frutto della raccolta di “La compagnia di Palazzi”

25/06/2023

I volontari Anpana Livorno tornano per il secondo mese consecutivo in alcune aree dell’ Emila-Romagna per portare cibo agli animali colpiti dalla recente alluvione.

I volontari Anpana Livorno, dopo un incontro a Bisenzio Est con colleghi di Anpana Sezione di Siena ODV e di Anpana Sezione di Lucca OdV, si sono recati, (in Colonna Mobile Anpana Toscana), per la consegna cibo di fine giugno a; Faenza, Forlí e Cesena. Sono stati raccolti, in totale, circa 17 q.li di donazioni.

Ampana Livorno per voce del suo presidente Franco Fantappiè ricorda che il cibo proveniente da Livorno è il frutto della raccolta di “La compagnia di Palazzi” e merito dei cittadini che hanno contribuito. . Fantappiè inoltre ringrazia Salvatore Favati che ha tenuto il cibo in magazzino

