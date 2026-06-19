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Cibo per cani e gatti online: gli eCommerce pet italiani che competono con i colossi secondo Ecommerceit

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19 Giugno 2026

Cibo per cani e gatti online: gli eCommerce pet italiani che competono con i colossi secondo Ecommerceit

19 giugno 2026 Cibo per cani e gatti online: gli ecommerce pet italiani che competono con i colossi secondo Ecommerceit

Il mercato italiano del pet food è uno dei segmenti più dinamici dell’eCommerce nazionale. Le rilevazioni di Assalco (Associazione Nazionale tra le Imprese per l’Alimentazione e la Cura degli Animali da Compagnia) confermano una crescita strutturale: il pet food vale oltre 3 miliardi di euro l’anno e l’eCommerce ne sta erodendo quote crescenti rispetto alla GDO, con percentuali ormai oltre il 25% per i mangimi di fascia medio-alta. La spinta arriva da abbonamenti ricorrenti, consegne a casa, prezzi competitivi su sacchi di grande formato e accesso a marchi premium che il supermercato non distribuisce.

Per il consumatore italiano con cane o gatto, la scelta dello shop online giusto incide su prezzo, qualità e regolarità degli approvvigionamenti. La directory di Ecommerceit raccoglie nella categoria pet i player italiani principali.

I tre player che dominano il segmento pet online in Italia

Il primo è Zooplus: leader europeo del segmento, presente in Italia con catalogo ricchissimo, prezzi competitivi su grandi formati, programma fedeltà strutturato. Copre cibo secco, cibo umido, integratori, accessori, prodotti per la cura del pelo, antiparassitari. La logistica è centralizzata in alcuni magazzini europei e i tempi di consegna in Italia sono di norma 3-5 giorni.

Il secondo è Petsworld: catena italiana con presidio fisico e ecommerce integrato, offre Click & Collect, customer care italiano e politiche di servizio coerenti con il mercato nazionale. Il prezzo è di norma leggermente superiore a Zooplus sul puro listino, ma la combinazione di servizio e disponibilità immediata in store compensa il differenziale.

Il terzo è il segmento dei veterinari e shop specializzati italiani: VetPianeta, Bauzaar, Maxi Zoo Italia (presenza retail), Arcaplanet (rete fisica con ecommerce), Pet Village, Maxi Cane. Sono player con un posizionamento più mirato sui prodotti dietetici, sul cibo veterinario su prescrizione, sui mangimi specifici per problematiche di salute. Il valore aggiunto è la competenza del customer care, che su questa categoria può fare la differenza.

Cosa cambia tra acquisto online e supermercato

Il vantaggio principale dell’online è il prezzo sui formati grandi. Un sacco da 15 kg di crocchette di marca premium può costare 50-70 euro in supermercato (quando disponibile) e 35-50 euro sui grandi ecommerce, con risparmi del 20-30% strutturali. Su famiglie con cani di taglia media e grande, il risparmio annuo può facilmente superare i 200-300 euro.

Il secondo vantaggio è la scelta. Sui supermercati italiani sono disponibili 20-40 referenze di pet food; sui grandi ecommerce specializzati, le referenze sono migliaia. Per chi ha un animale con esigenze specifiche (intolleranze, allergie, problemi renali, sovrappeso), l’online offre alternative che la GDO non distribuisce. Marchi premium come Hill’s, Royal Canin Veterinary Diet, Eukanuba Specialistic, Acana, Orijen sono disponibili online ma raramente in supermercato.

Il terzo vantaggio è la gestione automatica degli approvvigionamenti: gli abbonamenti ricorrenti con consegna mensile o bimensile a prezzo scontato del 5-15% trasformano l’acquisto di pet food da gestione manuale a flusso automatico, che alcuni proprietari di animali apprezzano come semplificazione della propria routine.

I tre rischi specifici dell’acquisto pet food online

Il primo rischio è la conservazione e la freschezza sui prodotti grezzi (cibo umido, fresh food, snack naturali). I prodotti deperibili richiedono catena del freddo controllata, e gli shop con magazzino italiano e logistica controllata sono di norma più affidabili rispetto a shop con magazzino unico europeo lontano. Per i cibi umidi standard pastorizzati la sensibilità è minore.

Il secondo rischio è la gestione dei richiami: alcune marche di pet food sono state oggetto di richiami obbligatori a causa di contaminazioni o rilevamenti di sostanze indesiderate. La normativa europea prevede che i venditori comunichino direttamente ai clienti i richiami sui prodotti acquistati, ma in pratica solo gli shop con sistemi strutturati monitorano regolarmente i bollettini delle autorità (Ministero della Salute, Sistema Allerta Rapida UE) e contattano i clienti coinvolti.

Il terzo rischio è la disponibilità su prodotti veterinari su prescrizione: alcuni mangimi sono prescritti dal veterinario e richiedono ricetta veterinaria per l’acquisto. Sui grandi shop generalisti, l’acquisto è spesso possibile senza verifica, ma per la salute dell’animale è meglio attenersi alla prescrizione e usare shop con servizio di consulenza veterinaria integrato.

Come scegliere bene tra alimentazione standard, premium e specialistica

La regola operativa varia per tipo di animale e per esigenza. Per alimentazione standard di cani e gatti senza problemi specifici, i grandi shop multi-marca con prezzi competitivi (Zooplus, Bauzaar) offrono il miglior rapporto qualità-prezzo. Per alimentazione premium o monoproteica (per cani con sensibilità o gatti con intolleranze), gli shop specialisti pet con customer care competente sono di norma più adatti.

Per alimentazione veterinaria su prescrizione, conviene rivolgersi a shop italiani con servizio dedicato o direttamente al veterinario di fiducia che spesso offre vendita ricorrente con consegna a casa. Per integratori e antiparassitari veterinari, lo specialista pet italiano garantisce prodotti registrati per la commercializzazione in Italia, con autorizzazione AIFA o equivalente per i farmaci.

Per orientarsi tra gli ecommerce italiani del segmento, gli shop italiani di pet e animali domestici raccolti da Ecommerceit forniscono una mappa editoriale che include sia i grandi player europei sia gli specialisti italiani con presidio territoriale. È il livello di consultazione che permette di partire dal tipo di animale e dalle sue esigenze e arrivare al venditore con le condizioni più adatte.