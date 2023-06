Home

7 Giugno 2023

Ciboh, un nuovo angolo di ghiotta cucina su Viale Italia

Giovedì 8 giugno (ore 18) l'inaugurazione con aperitivo di benvenuto

Livorno 7 giugno 2023

Davanti alla splendida cornice della Terrazza Mascagni a Livorno apre “Ciboh, Fast Food e Drink”

Il locale di viale Italia 191 (Galleria Mascagni) di Franco Patricelli si presenterà ai livornesi giovedì 8 giugno alle ore 18.

Ciboh sarà aperto dalle 11.00 alle 23.00 ed effettuerà servizio di pranzo e cena; il pomeriggio è anche aperitivi; da semplici cocktail dove stuzzicare qualche cosa ad aperitivi completi, accompagnati da una decina di assaggi di tutti i prodotti completi offerti dalla cucina.

Grazie al packaging riciclabile utilizzato, Ciboh è anche take away: è in un posto comodissimo, davanti al mare e il cliente può scegliere se mangiare nel locale oppure utilizzare l’asporto

Puoi trovare la cucina di Ciboh anche sulle principali piattaforme di asporto come Deliveroo e Just Eat e fartela consegnare direttamente a casa.

Da Ciboh potrai trovare anche un ventaglio di proposte gastronomiche per andare incontro ai gusti di tutti

Ciboh propone piatti unici freddi e caldi accompagnati da cous cous, riso e verdure grigliate. Per i piatti freddi (le tartare) si può scegliere tra salmone, scottona e tonno mentre per i piatti caldi (i grigliati), la scelta è tra salmone, tonno, polpo e hamburger scottona. Le porzioni dei piatti unici sono abbondanti e possono sostituire un piatto pasto completo.

Il Ciboh propone anche primi piatti: si va dal piatto del giorno espresso, alla lasagna e alla pasta all’acciuga; nel locale puoi trovare inoltre l’angolo dei fritti, panini di pesce, i pokè e gli insalatoni.

I pokè di Ciboh possono essere composti secondo il tuo gusto: potrai scegliere le proteine, i condimenti, le salse e il croccante in porzioni regular o big

“Le insalatone proposte, sono selezionate da una nostra esperienza del settore – racconta il titolare Franco Patricelli – e proponiamo quelle più gettonate a base di tonno sashimi crudo

Il tonno sashimi è abbattuto a meno 60 gradi per garantire un prodotto eccellente, sano e di qualità. L’abbattimento viene fatto in nave, ha un bassissimo contenuto di ferro nel sapore e si predispone ad essere consumato crudo ed è l’unico che può essere mangiato crudo come tartare.

I panini proposti a base di pesce sono da pranzo, panini grandi con porzioni abbondanti. Tra le proposte di Ciboh ci sono i panini Porto, Mascagni ed il Meloria. Il Porto è a base di baccalà fritto, cipolla caramellata, crema di ceci mentre il Mascagni è a base di calamari fritti, rucola e salsa rosa. Il Meloria è la regina dei panini ed è a base di polpo cucinato direttamente in loco, crema di patate arrosto al rosmarino e pepe nero e maionese di polpo preparata direttamente da Ciboh”.

Ciboh Fast Food e Drink – viale Italia, 191 (Galleria Mascagni) Livorno

CIBOH su Facebook

Ordina subito su WhatsApp +39 392383 4550