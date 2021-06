Home

“Ciclabile di Salviano, nuova vs vecchia. Io ciclista ora mi sento meno sicuro”

10 Giugno 2021

Livorno 10 giugno 2021

La lettera, domande, dubbi e sicurezza sulla nuova corsia ciclabile in via di Salviano

“Via di Salviano e piste ciclabili, amministrazione che hai ciclabile che trovi”

“Prima c’era una pista ciclabile voluta dai 5 stelle, una pista ciclabile a senso unico tra marciapiede e parcheggio auto con delle righe in terra che separavano la pista ciclabile dalle auto in sosta.

Da qualche giorno la pista ciclabile è scomparsa ed al suo posto sono tornati i parcheggi auto lungo il marciapiede.

Oggi passando da via di Salviano ho notato la corsia ciclabile sul lato opposto della strada.

Ora una corsia ciclabile non è una pista ciclabile, quindi mi chiedo che senso ha diminuire la sicurezza di un ciclista peggiorando la situazione?.

E’ vero che la nuova corsia ciclabile ha il senso di marcia in direzione opposta alla ex pista ciclabile, ma non sarebbe stato più semplice mantenere la vecchia ciclabile e cambiare la direzione delle frecce del senso di marcia?

Prima se ci passavo in bicicletta ero su una pista ciclabile, ora invece no.

Chi criticava l’ex ciclabile perchè pericolosa dal momento che potevano aprire uno sportello e colpirti… ora la situazione mi pare uguale, forse peggio. Infatti se prima potevo essere colpito da una sportellata cadevo sul marciapiede, ora invece in mezzo di strada con i rischi che ne conseguono dovuti ai mezzi che circolano per strada.

Sinceramente non capisco perchè peggiorare una situazione invece che migliorarla. Ora come ciclista mi sento meno sicuro”

