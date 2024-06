Home

29 Giugno 2024

Ciclabili, Europa Verde incontra l’assessore Cepparello

L’incontro con l’Assessore alla Mobilità per la realizzazione delle nuove piste ciclabili

Livorno 29 giugno 2024

Nei prossimi mesi verranno finalmente realizzate le tanto attese piste ciclabili nel capoluogo toscano, grazie all’impegno dell’Assessore alla Mobilità.

Durante un recente incontro, l’Assessore Giovanna Cepparello ha condiviso con i rappresentanti di Europa Verde i dettagli dei progetti in corso, tra cui l’importante realizzazione di una pista ciclabile che porterà dal Calambrone fino al Maroccone lungo tutto il lungomare.

“Questa nuova infrastruttura rappresenta un passo fondamentale per la città di Livorno e per il turismo locale, offrendo un valore aggiunto che contribuirà significativamente a migliorare la mobilità sostenibile e la sicurezza dei ciclisti. Dichiarano Lorena Marzini e Gabriele Volpi, Portavoce Europa Verde Livorno che proseguono

Inoltre, è prevista la realizzazione di una pista ciclabile in via de Larderel e il completamento dei tratti interrotti della rete ciclabile esistente. Questo periodo di intensi lavori segna un momento cruciale per Livorno, poiché si prospetta la realizzazione di una parte significativa della rete ciclabile tanto attesa dalla comunità.

Europa Verde Livorno si impegna a sostenere e promuovere iniziative che favoriscono la mobilità dolce e la riduzione dell’inquinamento atmosferico. Le nuove piste ciclabili non solo renderanno Livorno una città più vivibile e accessibile per tutti, ma contribuiranno anche a promuovere uno stile di vita sano e sostenibile tra i cittadini.

Ringraziamo l’Assessore Cepparello e il Sindaco per il loro impegno e siamo certi che insieme potremo costruire un futuro migliore per Livorno”.