Ciclismo, al via il 2° Granfondo Città di Livorno

4 Settembre 2024

Ciclismo, al via il 2° Granfondo Città di Livorno

Livorno 4 settembre 2024 – Ciclismo, al via il 2° Granfondo Città di Livorno

Domenica 08 Settembre prenderà il Via la “2°Granfondo città di Livorno” evento patrocinato e compartecipato dal Comune di Livorno, il G.S.Carli Salviano ASD ha scelto questa data, in accordo con il Circolo P.Carli Salviano, per commemorare le 8 vittime dell’alluvione dell’anno 2017.

In questa occasione sarà presente anche il Sindaco Luca Salvetti, che insieme ai partecipanti osserverà un minuto di silenzio per gli scomparsi di questa grande tragedia, in seguito il riconoscimento al P.Carli Salviano per aver sostenuto gli alluvionati in estrema difficoltà.

Sarà il sindaco a dare il “Via” alla gara ciclistica, manifestazione riservata alla categoria Master, che vede circa 400 partecipanti provenienti da tutta Italia, inoltre saranno presenti i testimonial come Casagrande Francesco, Cipollini Mario, Bartoli Michele, Colombini Fabio, Secchiari Francesco, Marchesini Daniele, Edita Pučinskaitė, Rasa Mazeikyte .

Il raduno della gara sarà presso via del Levante, ringraziamo l’azienda Decathlon, la quale ha messo a disposizione la location, materiale tecnico e in occasione dell’evento effettuerà l’apertura anticipata alle ore 06:30.

Il percorso vede la partenza da Livorno l’attraversamento delle colline livornesi e pisane e il ritorno verso Livorno per effettuare l’arrivo in via Via Gian Paolo Gamerra , di seguito la descrizione dettagliata delle stade:

Partenza da DECATHLON Via C. Beccaria – Via di Levante – Salviano – Via della Valle Benedetta – S.P. 5 Limoncino Valle Benedetta – Colognole – Crocino – Via E. Mannucci – S.P: 21 della Tora – Torretta Vecchia – Acciaiolo – S.P. 43 di Orciano -Laura – Orciano – S.P. delle colline di Santa Luce – S.P. 43 di Orciano S.R. 206 Via Emilia – S.P. 10 Traversa livornese – Via E. De Nicola Via A. Gramsci – Rosignano Marittimo – Maestà – S.P. 10 Via Traversa Livornese – Castelnuovo della Misericordia – Via G. Falcone – Via del Chiappino – Via del Sorbetto – Via A. de Gasperi – Via Nuova Zelanda – S.P. 10 Via Traversa Livornese – Gabbro – Via P. Nenni Via Livornese – S.P. 8 – Malavolta – Via della Fociarella – Via della Valle Benedetta S.P. 5 – Colognole – Crocino – Via E. Mannucci S.P: 21 della Tora – Torretta Vecchia – Acciaiolo – S.P. 43 di Orciano Laura – Orciano – S.P. delle colline di Santa Luce – S.P. 43 di Orciano S.R. 206 Via Emilia – S.P. 10 Traversa livornese – Via E. De Nicola Via A. Gramsci Rosignano Marittimo Maestà – S.P. 10 Via Traversa Livornese – Castelnuovo della Misericordia – Via G. Falcone  Via del Chiappino – Via del Sorbetto – Via A. de Gasperi – Via Nuova Zelanda – S.P. 10 Via Traversa Livornese – Gabbro – Via P. Nenni Via Livornese S.P. 8 Malavolta – Via della Fociarella – Via della Valle Benedetta S.P. 5 – Valle Benedetta – Limoncino – Via di Levante Via di Collinaia Via del Crocino – Via di Popogna – Via Nide Iotti – Via Gian Paolo Gamerra ARRIVO KM. 130,1

Come in ogni corsa di Granfondo i partecipanti dovranno ritirare il materiale tecnico fornito dal G.S.Carli Salviano ASD, dal giorno 07.09.2024 dalle ore 14:30 presso DECATHLON Via C. Beccaria, in questo caso ringraziamo la DECATHLON e il CENTRO COMMERCIALE PARCO LEVANTE nel nome dei Direttori Andrea Russo e Federico Lensi che ci permetteranno di allestire una manifestazione con canoni di livello nazionale, mentre il Pastaparty e Docce si svolgeranno nei locali della chiesa e campo di calcio Salviano. Sono doverosi i ringraziamo a tutti i componenti della società G.S.Carli Salviano asd, che si adoperano ad ogni manifestazione, un ringraziamento particolare va a Sandro Giacomelli per la fornitura di gazebi e palco, all’Autoscule Saggini e Fini Auto per la fornitura di vetture per la gara, alla società Falaschi che nella persona di Roberto Fiaschi e Carlo Falaschi contribuiscono con una notevole partecipazione del loro Team. Ricordiamo tutti gli sponsor; Abate Srl, Flli.Santucci, So.Ve.Car, G&G, Tricom, Eurotherm, Autoscuole Saggini, TUTTO SESTO Edilizia Di Scali Francesco, Favorido, Cappellini, Etruria Ricambi, che hanno sostenuto il G.S.Carli Salviano ASD in questa importante manifestazione Labronica.

