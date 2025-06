Home

19 Giugno 2025

Livorno 19 giugno 2025 Ciclismo, al via la 2° coppa trofeo Tito Neri

Il comitato UISP APS Terre Etrusco Labroniche, organizza domenica 22 giugno dalle ore 8.30 alle ore 12.30, lo svolgimento della “2° Coppa Tito Neri”, una gara ciclistica a cronometro.

La corsa è stata autorizzata dalla Provincia di Livorno, ente competente ai sensi dell’art.9 CDS

Il programma della manifestazione ed il percorso di gara interessano un lungo tratto della SP 4 delle Sorgenti, ricadente nel territorio del Comune di Livorno e del Comune di Collesalvetti.

E’ stata emessa dalla Prefettura di Livorno l’ordinanza di sospensione del traffico veicolare e pedonale per il giorno 22 giugno 2025 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 su tutto il percorso di gara, con disposizione di chiusura al transito del seguente tratto della SP 4 delle Sorgenti:

· da Via Vallin del Buio – loc. Pian di Rota nel Comune di Livorno fino a 50 metri dal monumento ai caduti in via Nugola Vecchia a Nugola nel territorio del Comune di Collesalvetti.

Non sarà pertanto possibile percorrere la SP 4 delle Sorgenti, né immettersi sulla stessa da tutte le strade che la intersecano, sia pubbliche che private.

Durante l’intero svolgimento della competizione si dovranno osservare tutte le disposizioni richiamate nell’ordinanza, ed in particolare:

È vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal movimento dei concorrenti;

divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;

È fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o aree che intersecano, ovvero che si immettono sul tratto interessato dalla gara, di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione;

obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada;

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall’organizzazione o degli organi di polizia preposti alla vigilanza.

Si comunica inoltre, che oltre agli organi di polizia stradale, l’organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali, che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea (o della limitazione) della circolazione.

La gara ciclistica, promossa dal Comitato Uisp Terre Etrusco Labroniche, è una crono a coppie che si svolgerà domenica prossima 22 giugno dalle ore 8.30 alle 12.30, con ritrovo fissato nel piazzale antistante Nencini Sport , in via Firenze 144 a Livorno.

Prova unica valida per il titolo di Campionato Nazionale UISP crono coppie.

Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2025 e appartenenti ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni. Per essere classificati nel Campionato nazionale UISP, entrambi gli atleti della coppia devono essere tesserati con società UISP.

Le coppie saranno suddivise nelle seguenti categorie, calcolate sulla somma dell’età dei due partecipanti:

30 -90 anni

91-110 anni

111 -135 anni

136 e oltre

Le coppie possono essere miste.

Oltre alle biciclette da cronometro (TT) sono ammesse le biciclette da corsa classiche.

Il luogo di partenza è in via Pian di Rota, alle ore 9.00, a circa 500 metri dal villaggio iscrizioni/premiazioni. L’ordine di partenza sarà pubblicato sul sito web UISP Toscana nella giornata di sabato 21 giugno. https://www.uisp.it/toscana/ ciclismo/preiscrizioni

La classifica sarà stilata in base al tempo rilevato sul secondo atleta della coppia. Saranno premiate le prime cinque coppie di ogni categoria indipendentemente dall’ente di tesseramento.

I riconoscimenti speciali saranno i seguenti:

Trofeo Tito Neri assegnato alla coppia con il miglior tempo assoluto, indipendentemente dall’ente di tesseramento.

Coppa: assegnata alle coppie prime classificate di ogni categoria, indipendentemente dall’ente di tesseramento.

Maglia di Campione Nazionale UISP: assegnata alla coppia UISP prima classificata di ogni categoria.

Premiazione dei classificati: alle prime 5 coppie classificate di ogni categoria, indipendentemente dall’ente di tesseramento.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni, contattare l’organizzazione. Contatti: terreestruscolabroniche@uisp. it Fabrizio 3489167917 Valerio 3291524412

