Ciclismo, Cisternino Circuit al via. Il programma

26 Marzo 2021

Livorno 26 marzo 2021 – Gara ciclistica Cisternino Circuit

Il programma tecnico

Domenica 28/03/2021 andrà in scena la tradizionale corsa ciclistica livornese, quest’anno in calendario nazionale vede la partecipazione di atleti di diverse parti d’Italia tra cui lombardia, piemonte, veneto, emilia, lazio ed ovviamente tanti toscani.

TABELLA DI MARCIA

28-mar ORE 07:00 RITROVO

ORE 08:30

breefing DIRETTORE GARA – PARTECIPANTI

ORE 08:40

PARTENZA UFFICIOSA – LOCALITA’ CISTERNINO

ORE 08:45

PARTENZA UFFICIALE ES/M1/M2/M3/M4 VIA DEGLI ACQUAIOLI

ORE 08:49

PARTENZA UFFICIALE M5/M6/M7/M8 e DONNE VIA DEGLI ACQUAIOLI

ORE 11:30

FINE GARA VIA DEGLI ACQUAIOLI

UISP – CLASSIFICHE – CONSEGNA PREMI Cisternino c/o bar Aurelio

PERCORSO

La manifestazione prevede un unico percorso ad anello pari a 6.25 km da percorrere 10 volte pari a 68 km circa.

L’arrivo è previsto al termine dell’ultimo giro all’altezza dell’intersezione tra via Pian di Rota e via degli acquaioli.

· Via delle Sorgenti (cavalcavia– rotatoria);

· Via dell’Artigianato;

· Via Provinciale Pisana;

· Via Pian di Rota;

· Cisternino

PUNTI PRESIDIO TRAFFICO

1. provenienti da Cisternino – innesto con la variante; unità 2

2. Rotatoria innesto in via dell’artigianato – in Picchianti; unità 3

3. via dell’artigianato intersezione con via March; unità 1

4. via dell’artigianato intersezione via Rotini; unità 1

5. via dell’artigianato intersezione via Soffiatori del vetro; unità 1

5 bis, via Niccolodi: unità 1

6. via dell’artigianato intersezione via degli Arrotini; unità 1

7. via dell’artigianato intersezione via P. Pisana; vv.uu. 2

8. via P. Pisana intersezione via Pian di Rota; vv.uu. 2

9. via Pian di Rota intersezione via degli acquaioli; unità 1

10. via Pian di Rota intersezione Variante sud; unità 1

11. via Pian di Rota intersezione Variante nord; unità 1

12. Cisternino. unità 2

