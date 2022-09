Home

9 Settembre 2022

Ciclismo, domenica 11 a Livorno si corre la XXI° World Cup. Attesi centinaia di partecipanti da tutta Italia

Livorno 9 settembre 2022 – Ciclismo, domenica 11 a Livorno si corre la XXI° World Cup. Attesi centinaia di partecipanti da tutta Italia

Organizzazione firmata Cicli Falaschi, con il supporto tecnico del Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche e il patrocinio del Comune di Livorno

Una domenica “mondiale” è quella che attende Livorno e il movimento ciclistico amatoriale. Sì perché domenica 11 settembre si corre la XXI° edizione della World Cup, gara ciclistica su strada organizzata dall’Asd Cicli Falaschi, con il supporto tecnico del Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche e il patrocinio del Comune di Livorno.

Sono attesi centinaia di partecipanti da tutta Italia, e non si esclude anche l’arrivo di qualche straniero, per questa manifestazione che vale come Memorial Fiorella Pellegrini nonché è intitolata al ricordo di Dino Mori, Veniero Giari, i fratelli Sainati (Aldo, Mario e Roberto) e Bruno Bichisecchi.

Una vetrina rilevante e affascinante al tempo stesso, che imprime un forte segnale di ripartenza dopo la pandemia e mette per un weekend Livorno al centro del panorama nazionale.

Sono 11 le categorie in cui si divide la World Cup, con partenze scansionate a partire dal mattino per proseguire poi nel pomeriggio di domenica 11 settembre. Il ritrovo sarà alla Stazione Marittima di Livorno, quindi gli sportivi partecipanti effettueranno un trasferimento in via Firenze dove ci sarà la partenza effettiva della gara, articolata in 4 giri del cosiddetto Circuito della “Berte”, che dalla zona nord di Livorno si inoltra verso Guasticce, Nugola e Parrana per poi fare ritorno in città, con arrivo in via Filzi, nel rione Shangai. In totale sono 22,7 km. quelli che attendono i protagonisti.

Lungo il percorso, al passaggio della carovana ogni tratto di strada interessato sarà chiuso al traffico per 15 minuti, quindi il tragitto sarà presidiato dalla Polizia municipale di Livorno e Collesalvetti, oltre che dal personale di Novellino.

Ecco il programma della giornata:

le prime sei categorie (M5, M6, M7, M8, MW1 e MW2) partiranno tra le ore 9 e le 9.05, quindi l’arrivo in via Filzi è previsto per le 11.30. A seguire, pranzo alle 12 alla Stazione Marittima, dove alle 12.30 si svolgeranno le premiazioni di queste categorie.

La manifestazione, quindi, ripartirà alle 14, con la partenza scaglionata delle categorie ES, M1, M2, M3, M4, il cui arrivo è previsto per le 16:20, con successiva premiazione alle 16:40 sempre alla Stazione Marittima. Gli orari possono subire modifiche.

Per info e iscrizioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti a cui rivolgersi: 347/8892152 – 366/6692242 – iscrizionisport@gmail.com.

