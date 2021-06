Home

Cronaca

Ciclista livornese muore travolto da un’auto a Marina di Pisa

Cronaca

28 Giugno 2021

Ciclista livornese muore travolto da un’auto a Marina di Pisa

Livorno 28 giugno 2021

E’ deceduto in ospedale a Cisanello un ciclista livornese di 74 anni a seguito di un incidente stradale

L’uomo, Giorgio Favilla, residente ad antignano, intorno alle ore 08.30 di ieri mattina era in sela alla sua bicicletta da corsa in via Litoranea a Marina di Pisa (altezza bagno Zara) quando a seguito di un impatto con un’auto è stato soccorso dai volontari della Pubblica Assistenza del Litorale Pisano e dal medico del 118, arrivato con un’ambulanza della della Misericordia di Pisa.

Le condizioni del 74enne sono apparse subito gravi, è stato rianimato sul posto e poi trasportato all’ospedale di Cisanello in gravissime condizioni

Nonostante tutti i tentativi di curarlo, Giorgio Favilla purtroppo si è spento in ospedale

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin