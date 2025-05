Home

Ciclostazione di piazza Dante, al via le nuove funzionalità e i servizi accessori

3 Maggio 2025

Livorno 3 maggio 2025 Ciclostazione di piazza Dante, al via le nuove funzionalità e i servizi accessori

Al via dalla prossima settimana le nuove funzionalità implementate alla Ciclostazione “PedaLì” di piazza Dante.

Dopo un periodo sperimentale in cui la struttura ha funzionato gratuitamente, parte adesso il servizio completo, con nuove modalità di abbonamento, accesso e ritiro in grado di sfruttare tutte le potenzialità della Ciclostazione. Al via anche i servizi accessori e di promozione della ciclabilità che saranno offerti dal soggetto gestore, l’associazione temporanea di imprese del terzo settore costituita dalle cooperative Brikke Brakke, Melograno ed Itinera, in collaborazione con Fiab Livorno, Wwf e Associazione Progetto Bici Livorno.Tutte le novità sono state illustrate alla stampa venerdì 2 maggio presso la Ciclostazione.

Nella foto da sx verso dx laura giuliano (Itinera), Federico Beconi (Brikke Brakke), Giovanna Cepparello assessora alla Mobilità,Carol Ferretti Fiab, Sergio Signanini associazione Progetto Bici, Michele Bertaccini Coop Il Melograno.

Servizi che fanno la differenza

Sarà possibile accedere alla Ciclostazione con QR Code. Sono disponibili 240 stalli coperti e riparati, dove è possibile parcheggiare la bici mentre si è in città, al lavoro o in viaggio. Lo spazio è accessibile solo agli abbonati, garantendo tranquillità e protezione.

All’interno sono a disposizione attrezzi per effettuare riparazioni di base e mantenere le biciclette in perfette condizioni.

Per chi sceglie l’abbonamento extraBici sono a disposizione bici sostitutive in comodato d’uso.

Un giorno alla settimana, allo sportello ci sarà un esperto pronto a fornire informazioni utili sulla mobilità sostenibile, sugli itinerari ciclabili e sulle modalità di utilizzo del servizio, e ad aiutare gli utenti con piccoli interventi di manutenzione e consigli sulla cura delle bici.

La segreteria mobile sarà reperibile a distanza dal lunedì al venerdì in orario 6.45 alle ore 20.45 al numero 370-164 0112.

Sono disponibili abbonamenti con diverse formule pensate per adattarsi alle esigenze del cliente: abbonamento giornaliero, costo 2 euro durata 24 ore; mensile 10 euro con 40 ingressi; annuale base 35 euro per

400 ingressi; annuale extra 80 euro con 400 ingressi e servizio di bici sostitutiva su prenotazione.

Come funziona

1) occorre collegarsi al sito https://www.ciclostazionelivorno.it/ e scegliere il tipo di abbonamento o ingresso singolo;

2) dopo il pagamento, si riceve un QR code via e-mail o nell’area personale del sito. Il QR code può essere salvato nel telefono o stampato;

3) a questo punto si può accedere alla ciclostazione avvicinando il QR code al lettore posto all’ingresso. Il sistema lo riconoscerà e aprirà automaticamente la porta;

4) sarà adesso possibile parcheggiare in sicurezza, scegliendo uno degli stalli disponibili e fissando la bici con il lucchetto personale.

5) per uscire dalla struttura dopo aver ritirato la bici, ripetere la scansione del QR code allo stesso lettore.

La Ciclostazione aspira ad essere non un luogo di semplice passaggio, ma un punto d’incontro per chi crede in una città più sostenibile e vuole vivere la bicicletta come scelta di vita.

Un luogo pensato per chi ama la bicicletta, per chi la usa ogni giorno e per chi vuole scoprire la città su due ruote. Un luogo dove si può trovare tutto il necessario per pedalare in sicurezza e con comodità.

