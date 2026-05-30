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Ciemmona 2026, centinaia di ciclisti invado le strade a a Livorno e Stagno. Invasa anche la Variate Aurelia (Video)

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30 Maggio 2026

Ciemmona 2026, centinaia di ciclisti invado le strade a a Livorno e Stagno. Invasa anche la Variate Aurelia (Video)

Livorno 30 maggio 2026 Ciemmona 2026, centinaia di ciclisti invado le strade a a Livorno e Stagno. Invasa anche la Variate Aurelia (Video)

Ciemmona 2026, corteo di biciclette tra il centro di Livorno e Stagno: traffico rallentato e disagi alla circolazione

Prosegue a Livorno la “Ciemmona 2026”, il raduno nazionale legato al movimento delle Critical Mass che da venerdì a domenica ha richiamato in città centinaia di ciclisti provenienti da diverse zone d’Italia per lanciare messaggi contro il riarmo, le guerre e in favore della mobilità sostenibile.

Dopo la pedalata di venerdì sera nel centro cittadino, i partecipanti hanno dato vita a nuove iniziative che hanno avuto ripercussioni sulla viabilità sia nel capoluogo labronico che nelle aree limitrofe.

Nella serata di ieri i manifestanti hanno attraversato alcune delle principali arterie del centro di Livorno con una lunga biciclettata che ha toccato piazza Attias, corso Amedeo, via Magenta, via Cairoli e via Grande. Il corteo colorato di biciclette ha attirato l’attenzione di residenti e passanti, procedendo compatto lungo le strade cittadine.

Nel pomeriggio di oggi, invece, l’iniziativa si è spostata fuori dal centro urbano. I partecipanti hanno raggiunto la zona di Stagno, nel comune di Collesalvetti, dove il passaggio del gruppo ha provocato rallentamenti e blocchi temporanei della circolazione lungo l’Aurelia. Secondo quanto documentato da video e fotografie, il corteo avrebbe successivamente percorso anche un tratto della Variante Aurelia in direzione del casello autostradale con inevitabili conseguenze sul traffico veicolare.

La manifestazione rientra nel programma della Ciemmona 2026, evento che gli organizzatori presentano come una mobilitazione pacifica e non violenta nata dall’esperienza delle Critical Mass. L’obiettivo dichiarato è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi ambientali, sulla mobilità urbana e, nell’edizione di quest’anno, anche sulle questioni legate alla guerra e al riarmo.

Tra i promotori dell’iniziativa figurano realtà del territorio che hanno evidenziato la volontà di utilizzare la bicicletta come strumento simbolico di protesta e di riflessione collettiva. Al centro delle rivendicazioni vi sono anche temi locali, come la tutela del verde urbano e le contestazioni legate alla presenza di infrastrutture militari sul territorio.

La manifestazione proseguirà fino a domenica con gli ultimi appuntamenti previsti dal programma, mentre resta da valutare l’impatto che le iniziative avranno sulla viabilità e sull’ordine pubblico nelle prossime ore.

IL CORTEO PASSA DA PIAZZA CAVOUR

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