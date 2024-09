Home

Livorno 26 settembre 2024 – Cimiteri Olandese e Ordodosso aperti al pubblico per le Giornate Europee del Patrimonio

Chi più di Livorno ha titolo per celebrare le Giornate Europee del Patrimonio, che per questo 2024 hanno per tema “Patrimonio in cammino”?

Quale città in passato, più di Livorno, ha accolto genti, idee e i loro beni materiali?

Un passato ricco e assai complesso, con ancora molti aspetti da scoprire, ad esempio quelli religiosi, sotto cui passarono anche intense vicende di politica e di vita sociale.

Nella diaspora greca Livorno è l’unica città italiana, e fra le pochissime in Occidente, che ha avuto due chiese, la cattolica e l’ortodossa. In questa compresenza di chiese nacquero tensioni e storie che sono ancora da scrivere.

La Congregazione Olandese Alemanna e l’Associazione Borgo dei Greci celebreranno domenica 29 settembre il Patrimonio Europeo Livornese nei Cimiteri Olandese Alemanno e Greco Ortodosso di via Mastacchi, aperti straordinariamente dalle 15 alle 19, e con una conferenza alle ore 16,30, tenuta dai proff. Giangiacomo Panessa e Paolo Cova.

Con “La chiesa greco-unita e il mistero della partenza delle sette casse” il già console di Grecia Panessa parlerà della Chiesa della Santissima Annunziata di via della Madonna, dei poco conosciuti rapporti fra greci e melchiti e fra cattolici e ortodossi, della cessazione del rito e della non necessariamente consequenziale partenza da Livorno per Roma delle sette casse di apparati liturgici, e forse altro ancora, che appartenevano e appartengono alla storia di Livorno, oltre che alla storia dei rapporti generali fra le due Chiese.

Cova, che sta attualmente allestendo il Museo della Città, proietterà esempi dell’antico patrimonio estero cittadino, e racconterà delle ricerche intorno ad esso, che hanno dato risultati veramente sorprendenti. Dopo la conferenza sarà consegnata copia dei seicenteschi Capitoli della Confraternita della Santissima Annunziata all’Archivio di Stato di Livorno, non esistenti nelle biblioteche della città. La storia di Livorno è sempre una scoperta!

