Cimitero dei Lupi, partiti i lavori al blocco 7

26 Febbraio 2026

Cimitero dei Lupi, partiti i lavori al blocco 7

Livorno 26 febbraio 2026 Cimitero dei Lupi, partiti i lavori al blocco 7

Sono iniziati, con il montaggio dei parapetti tramite piattaforma e l’avvio trattamento ferri, i lavori di manutenzione straordinaria e risanamento del Blocco 7 del cimitero comunale La Cigna (Lupi).

L’intervento, affidato alla ditta Mannucci Edilizia Sas di Livorno, è stato finanziato dall’Amministrazione comunale per 185 mila euro.

Il Blocco 7, situato con il suo analogo Blocco 6 nella porzione est del Cimitero, a ridosso del Sacrario militare e di fronte alla Galleria monumentale, presenta i caratteri costruttivi e architettonici dei fabbricati realizzati in occasione dell’ampliamento della seconda metà del Novecento. Infatti, dopo i primi ampliamenti avvenuti a fine Ottocento con la realizzazione di nuovi loggiati (ingegneri Angelo Unis e Angiolo Badaloni, lavori affidati al cav. Enrico Chiellini), a partire dagli anni ’60 del Novecento furono progettati nuovi blocchi a più piani (tra i quali il Blocco 7), con tecnologie costruttive e scelte estetiche contemporanee, con strutture in cemento armato, coperture piane o con unghiature, ringhiere semplici in ferro. Gli ultimi blocchi (14, 15 e 16) erano già in funzione alla fine degli anni ‘80.

Il fabbricato del Blocco 7, di forma rettangolare, si sviluppa su due piani fuori terra e uno parzialmente interrato. Le rampe di accesso al piano superiore si sviluppano lungo i due fronti minori, mentre i loculi sono raggiungibili attraverso un sistema di percorsi e ballatoi che si sviluppano lungo i prospetti principali, che si affacciano rispettivamente verso nord lungo il viale (separato da un filare di cipressi) e a sud verso il gemello Blocco 6.

L’edificio manifesta un generale cattivo stato di conservazione imputabile alla presenza di cospicue infiltrazioni che, insieme alla naturale esposizione ai fattori ambientali, hanno accelerato ed accentuato l’usura dei materiali da costruzione arrivando a provocare il distacco e la mancanza di porzioni di materiale a protezione delle armature dei pilastri e delle travi, con la loro conseguente esposizione e corrosione, fino alla parziale chiusura del Blocco per ragioni di sicurezza.

L’intervento progettato dai tecnici comunali prevede l’impermeabilizzazione della copertura, l’installazione della linea vita e il ripristino del sistema di smaltimento delle acque piovane, l’impermeabilizzazione del solaio interpiano con rifacimento delle pavimentazioni, opere di risanamento e consolidamento di solai, travi e pilastri.