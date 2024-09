Home

21 Settembre 2024

Livorno 21 settembre 2024 – Cimitero della Cigna, iniziati i lavori di messa in sicurezza

A giorni le aree torneranno ad essere accessibili

Iniziati i lavori di verifica e messa in sicurezza del Cimitero della Cigna. L’intervento è partito dalla galleria sud, dove nei giorni scorsi è avvenuto il crollo di un cornicione.

“Grazie agli interventi che sono partiti ieri e che finiranno nei prossimi giorni – dichiarano gli assessori Viola Ferroni al Bilancio e Federico Mirabelli ai Lavori Pubblici – le aree stanno tornando accessibili permettendo ai parenti dei defunti di poter visitare il loggiato”.

L’impresa incaricata, con l’impiego di una piattaforma sta saggiando le grondaie, rimuovendo quelle in fase di distacco. Nei prossimi giorni proseguirà con interventi parziali di consolidamento delle parti interessate da lesioni evidenti e con l’installazione di teli per la delimitazione dei percorsi per accedere in sicurezza alle tombe. Le transenne sono state spostate in modo da lasciare un percorso pedonale sul lato opposto alle gallerie, verso il prato.

Le verifiche e la messa in sicurezza proseguiranno per tutta la prossima settimana, interessando successivamente anche la galleria Ferrovia e la galleria nord. Per motivi di sicurezza le zone interessate dagli interventi saranno parzialmente interdette.