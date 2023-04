Home

Cronaca

Aree pubbliche

Cimitero di Antignano, conclusi i lavori di riqualificazione

Aree pubbliche

5 Aprile 2023

Cimitero di Antignano, conclusi i lavori di riqualificazione

Al cimitero comunale di Antignano si sono conclusi i lavori di riqualificazione

Livorno, 5 aprile 2023 – Si sono conclusi, nei giorni scorsi, i lavori di riqualificazione dei blocchi 3 e 4A del Cimitero comunale di Antignano.

L’esecuzione dell’intervento, su progetto del Comune di Livorno, è stata curata da Aamps, soggetto che dal 2019 gestisce la manutenzione dei cimiteri comunali, che in seguito a gara pubblica ha incaricato dei lavori la ditta Asso Costruzioni Srl, per un importo di quasi 32mila euro iva inclusa.

L’intervento ha riguardato principalmente il rifacimento e l’impermeabilizzazione della copertura e il ripristino degli elementi sottostanti, notevolmente danneggiati nel corso degli anni dagli agenti atmosferici, in particolare dalle infiltrazioni di acqua piovana.

La ditta ha provveduto innanzitutto allo smontaggio delle lapidi, posate accuratamente per la loro successiva ricollocazione, e delle fasce orizzontali e verticali di rivestimento in bardiglio. Inoltre, nel blocco 4A sono state rimosse le lastre di rivestimento della fascia angolare verticale.

Le superfici in cemento armato sono state recuperate tramite scarnifica delle parti degradate fino al raggiungimento della superficie sana e compatta. I ferri di armatura sono stati puliti con idropulitrice, deossidati e protetti con anticorrosivo.

Il manto di copertura delle strutture è stato rifatto con rimozione della vecchia guaina e sua totale sostituzione.

La ditta ha quindi ripreso gli intonaci esterni e ha fornito e posto in opera le nuove lastre di rivestimento per le fasce orizzontali e verticali.

Le lapidi sono state riposizionate, con ripristino dei collegamenti elettrici esistenti e sostituzione degli elementi di mascheratura dei sistemi di fissaggio. Inoltre, per il blocco 4A sono state realizzate e poste in opera anche le nuove lastre di rivestimento della fascia angolare verticale.

Infine si è provveduto alla verniciatura dell’intradosso e del frontalino di aggetto delle pensiline, con posa in opera di scossalina a rifinitura dei bordi, con colorazioni in tonalità appropriate, in base alle indicazioni contenute nel progetto del Comune.

“Il Cimitero di Antignano – dichiara l’assessora al bilancio, patrimonio e servizi cimiteriali Viola Ferroni – è tornato ad essere pienamente fruibile dopo questo intervento molto atteso ed iniziato lo scorso gennaio, grazie al quale è stato possibile restituire la possibilità di visitare in pieno questo luogo”.

NOTE STORICHE

Il cimitero comunale di Antignano sorge ai margini del quartiere omonimo ubicato a sud del quartiere di Ardenza, nato come borgo rurale assegnato alla Diocesi livornese già dal 1086. Le caratteristiche di borgo rurale isolato permangono fino alla fine dell’800, con gli sviluppi urbani della città e il prolungamento del lungomare fino a raggiungere Antignano.

Dalle mappe del catasto leopoldino risulta che l’aggregato urbano ottocentesco era dotato di un cimitero posto in prossimità della villa detta “Il Giardino”, eretta dai Medici. Questo luogo di sepolture cessa di essere attivo nell’anno 1855.

L’edificazione dell’attuale cimitero, così come risulta dalla comparazione della documentazione cartografica, avviene nella prima metà del Novecento.

Il periodo di realizzazione dei blocchi interessati dall’attuale intervento di riqualificazione è invece riferibile ad un arco temporale che va dal 1954 al 2010. Dai cinque ortofotopiani consultabili sul SIT della Provincia di Livorno risulta infatti che alla data del 1954 nel borgo risulta il nuovo cimitero novecentesco ma non sono presenti i blocchi 3 e 4, mentre dal 1978 i blocchi sono presenti; osservando le date di sepoltura sulle lapidi si ha la conferma che i blocchi risalgono ai primi anni ’60 del Novecento.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin