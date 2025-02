Home

Cimitero di Cecina in degrado, Tenerini: Autorizzazioni finalmente sbloccate, il Comune intervenga subito”

15 Febbraio 2025

Cecina (Livorno) 15 febbraio 2025 Cimitero di Cecina in degrado, Tenerini: Autorizzazioni finalmente sbloccate, il Comune intervenga subito”

“Il degrado del cimitero di Cecina è un problema annoso e inaccettabile, che non può più essere tollerato. La sacralità di un luogo di culto e di memoria impone il massimo rispetto e una cura adeguata, che purtroppo è mancata per troppo tempo.

Dopo aver letto ieri l’articolo su *Il Tirreno*, ho immediatamente contattato la Soprintendenza per avere aggiornamenti sullo stato dell’arte. Mi è stato confermato che la richiesta di autorizzazione per gli interventi di recupero era stata inoltrata già lo scorso novembre e che, finalmente, anche grazie alla mia sollecitazione, proprio questa mattina sono state sbloccate le autorizzazioni necessarie.

Adesso non ci sono più attenuanti: l’amministrazione comunale deve agire senza indugi per restituire al cimitero la dignità che merita. È inaccettabile che un luogo così simbolico per la comunità sia lasciato in condizioni di degrado. La modernità di una società si misura anche dal rispetto che riserva ai suoi defunti e ai loro cari.

Mi auguro che, dopo mesi di attesa, l’amministrazione comunale provveda immediatamente agli interventi necessari. Io continuerò a monitorare la situazione affinché non ci siano ulteriori ritardi o scuse”.

E’ quanto dichiara l’On. Chiara Tenerini, Segretario provinciale Forza Italia