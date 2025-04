Home

1 Aprile 2025

Livorno 1 aprile 2025 Cimitero inglese di via Pera, la segnalazione di Città Diversa

Il nuovo Cimitero degli Inglesi, progettato dall’architetto Angiolo Della Valle, collaboratore di Pasquale Poccianti, è un grande quadrilatero ottocentesco (vedi foto). Contiene le tombe di importanti famiglie inglesi che hanno operato a Livorno, quali i Gower, i Miller e i Lloyd. Per imponenza merita di essere segnalato il monumento a Thomas Lloyd, scolpito in stile neoclassico da Temistocle Guerrazzi. Così come vi si trova la tomba di Seymour Kirkup, pittore e bibliofilo, famoso per aver ritrovato il ritratto di Dante Alighieri, dipinto da Giotto, oggi esposto al museo nazionale del Bargello a Firenze.

Il complesso monumentale è purtroppo da tempo chiuso al pubblico.

Non sappiamo se si siano avuti di recente contatti con le autorità britanniche dopo quelli del 1987 (quando a Livorno vi fu un importante incontro con i volontari della protezione civile) per una collaborazione per il recupero del cimitero che in alcune parti è ceduto, pericolante e a rischio crolli.

Abbiamo poi avuto di recente notizia che forse sarà possibile, anche se non in tempi brevi, un intervento da parte di una benemerita fondazione, con interventi finanziari, non sappiamo quanto importanti, per la sua auspicabile riapertura.

Dato che questo importante patrimonio storico, pur nascosto, è situato a margine dell’importante via Erbosa (oggi via Mastacchi), con ingresso da via Pera e a breve distanza dalla stazione Leopolda e dalla porta San Marco, che dovrebbero essere itinerari turistici da valorizzare, non è possibile verificare tutte le possibilità per rendere visitabile e fruibile il monumento?

Intanto potrebbe essere reso almeno presentabile a cittadini e turisti l’ingresso composto da frontespizio ed atrio, retto da colonne doriche, del 1839, ripulendolo dalle erbacce che lo infestano da tempo

Per Città Diversa

Marco Cannito

Domenico Zucca

