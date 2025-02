Livorno 10 febbraio 2025 CIN in provincia di Livorno: l’84% delle strutture ha già ottenuto il codice

Secondo i dati aggiornati al 7 febbraio 2025 dalla Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR) del Ministero del Turismo, in provincia di Livorno risultano 11.198 strutture turistiche registrate, di cui 9.416 hanno già ottenuto il CIN (Codice Identificativo Nazionale), con una percentuale di rilascio pari all’84,09%.

Il direttore della Confcommercio provinciale Federico Pieragnoli ricorda che “il CIN è un codice obbligatorio per tutte le strutture ricettive e per gli immobili destinati agli affitti brevi. Serve a garantire trasparenza e legalità nel settore turistico, contrastando l’abusivismo e facilitando il controllo da parte delle autorità. Inoltre, è necessario per la promozione off e online, compresi qui i portali di prenotazione, offrendo maggiore visibilità e affidabilità agli ospiti”.

“Con la stagione estiva alle porte”, continua Pieragnoli, “è fondamentale che tutte le imprese turistiche del territorio che ancora non hanno ottenuto il CIN provvedano alla registrazione. Essere in regola significa evitare sanzioni e farsi trovare pronti per i controlli, oltre a garantire una promozione efficace della propria attività sui canali ufficiali”.

Per ottenere il CIN, le strutture devono registrarsi sulla piattaforma del Ministero del Turismo e seguire la procedura indicata. Un passo semplice, ma indispensabile per operare nel rispetto della normativa e cogliere al meglio le opportunità offerte dalla prossima stagione turistica. Confcommercio è a disposizione per ulteriori informazioni