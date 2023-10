Home

Eventi

Cinema

“Cinema a Colazione” al via al cinema 4 Mori con “Le Iene”

Cinema

10 Ottobre 2023

“Cinema a Colazione” al via al cinema 4 Mori con “Le Iene”

Livorno 10 ottobre 2023 – “Cinema a Colazione” al via al cinema 4 Mori con “Le Iene”

Prende il via domenica 15 ottobre, il progetto CINEMA A COLAZIONE Stagione 2.

Per Opere Prime, alle ore 10.30 (dopo la colazione delle ore 9.15) sarà proiettato al Cinema 4 Mori il film LE IENE di Quentin Tarantino (USA 1992 – 1h39m).

Introducono il film Gianfranco Panariello, Massimo Ghirlanda, Marco Bruciati e Alessio Porquier.

Le iene (Reservoir Dogs) è un film del 1992 scritto e diretto da Quentin Tarantino, al suo esordio assoluto in un lungometraggio. Il film è interpretato da un cast corale di cui fanno parte Chris Penn, Harvey Keitel, Michael Madsen, Lawrence Tierney, Steve Buscemi e Tim Roth. La storia è ambientata a Los Angeles dove Joe Cabot (Lawrence Tierney) boss mafioso, insieme al figlio Eddie “il bello” (Chris Penn) assume sei rapinatori, conosciuti “nell’ambiente” per la loro scaltrezza e determinazione…. Sangue, torture, dubbi, menzogne, sapientemente mixati con flashback ci porteranno verso un finale sorprendente.

Le Iene è ritenuto un vero e proprio cult del cinema indipendente, ed ebbe il merito di introdurre i temi identificativi dell’opera di Tarantino. Fra essi ci sono l’ambiguità morale dei personaggi, i dialoghi dalle oscenità elaborate e dal forte black humor, la violenza grottesca e, in particolar modo, la sperimentazione di un nuovo espediente narrativo della storia. Le scene infatti non seguono un ordine perfettamente cronologico, in quanto le vicende si snodano in tre episodi che si intrecciano.

Nel 2008 la rivista Empire lo inserì al 97° nella lista dei 500 migliori film di tutti i tempi.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin