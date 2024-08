Home

7 Agosto 2024

Cinema Sotto le Stelle: Al Bagno degli Americani di Tirrenia la Seconda Rassegna “Cinema sul Mare”

Livorno 7 agosto 2024 – Cinema gratis sulla spiaggia, questa sera Inside Out 2 per bambini e famiglie, non perderti anche La Sirenetta 2023

Da lunedì 5 agosto al Bagno degli Americani di Tirrenia la seconda parte della rassegna “Cinema sul Mare”, in collaborazione con Cinema Arsenale e Alfea Cinematografica. Cinque serate di cinema all’aperto, dal 5 al 9 agosto, con proiezioni che inizieranno alle 21.30 sul maxi schermo gonfiabile di 14 metri per 9, offrendo un’esperienza unica sotto le stelle.

La rassegna dopo i film “Prendi il volo” e “Hunger Games”, prosegue con altri tre titoli

Il terzo appuntamento, quello di oggi, mercoledì 7 agosto, vedrà protagonista “Inside Out 2”

film d’animazione del 2024 diretto da Kelsey Mann. Questo sequel di “Inside Out” (2015) segue le nuove avventure emotive di Riley durante la sua adolescenza. Il film ha già registrato un grande successo al Box Office, con un incasso di 207.275 euro e 27.901 presenze.

Giovedì 8 agosto sarà proiettato “Perfect Days”, un film del 2023 diretto da Wim Wenders, presentato in concorso al Festival di Cannes 2023. La storia segue la vita semplice ma strutturata di Hirayama, la cui passione per la musica, i libri e la fotografia di alberi è turbata dal riemergere del suo passato. Questo film ha ottenuto numerose candidature e riconoscimenti, incassando 5,7 milioni di euro al Box Office italiano.

La rassegna si chiuderà venerdì 9 agosto con “La Sirenetta”, il remake live-action del celebre film d’animazione Disney del 1989. Diretto da Ron Marshall e prodotto dalla Walt Disney Pictures, racconta l’amata storia di Ariel, la giovane sirena in cerca di avventure. “La Sirenetta” ha ottenuto diverse candidature ai premi e ha incassato 12 milioni di euro in Italia.

Durante le proiezioni, il bar sarà a disposizione del pubblico prima, durante e dopo le proiezioni, mentre il ristorante sarà regolarmente aperto per la cena. Gli spettatori potranno anche prenotare la gustosa Pinsa sotto l’Hangar. Per maggiori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 342 3513884.

Non perdetevi l’occasione di vivere il cinema in riva al mare, sotto il cielo stellato di Tirrenia!

