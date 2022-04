Cinema, I registi Manetti Bros a Villa Maria

Home

20 Aprile 2022

I registi Manetti Bros a Villa Maria

Gli autori di Diabolik e dell’ispettore Coliandro nell’appuntamento che anticipa “La Bella Estate”

Livorno, 20 aprile 2022

I registi Manetti Bros, autori di Diabolik e dell’ispettore Coliandro, saranno domenica 24 aprile alle ore 11.00 i protagonisti di un incontro che anticipa la rassegna “La Bella Estate a Villa Maria i mestieri del cinema”, che si terrà ad agosto.

Introduce Alessio Porquier, direttore artistico del FIPILI Horror Festival.

L’evento è promosso dal Comune di Livorno è realizzato dalla Cooperativa Itinera, grazie alla collaborazione del FIPILI Horror Festival. Un fuoriprogramma davvero significativo, che sarà gradito agli appassionati di cinema che in questi anni hanno seguito, numerosi, la rassegna dedicata alle professioni del cinema.

I fratelli Manetti sono registi, sceneggiatori, produttori cinematografici e direttori della fotografia, famosi per le loro commedie musicali. Hanno vinto il David di Donatello per il miglior film 2018 per il film “Ammore e malavita”.

Lavorano anche per la televisione, e in particolare sono noti per la serie “L’ispettore Coliandro”, tratta dai racconti di Carlo Lucarelli. Negli ultimi mesi è uscito il loro ultimo film “Diabolik”, supercandidato ai David di Donatello.

Adattamento cinematografico dell’omonimo fumetto creato da Angela e Luciana Giussani, la storia è centrata sul primo incontro tra il celebre ladro e la sua compagna e complice Eva Kant: il protagonista Diabolik è interpretato da Luca Marinelli, mentre Miriam Leone e Valerio Mastandrea sono rispettivamente Eva Kant e l’ispettore Ginko.

Si tratta della seconda trasposizione cinematografica per il personaggio, dopo il film omonimo del 1968 diretto da Mario Bava.

Ingresso libero e gratuito.

Centro di documentazione sulle arti dello spettacolo – Biblioteca Labronica di Villa Maria

Via F.Redi 22 – Livorno – tel. 0586.219265 – email: bibspettacolovillamaria@comune.livorno.it

Obbligo di mascherina normale nel caso in cui l’incontro si tenga al chiuso (se è bel tempo è previsto invece di tenere l’incontro nel parco della villa).

