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Cinema Mon Amour, al Giardino della Torre ospite la regista e sceneggiatrice Liliana Cavani

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20 Giugno 2026

Cinema Mon Amour, al Giardino della Torre ospite la regista e sceneggiatrice Liliana Cavani

San Vincenzo (Livorno) 20 giugno 2026 Cinema Mon Amour, al Giardino della Torre ospite la regista e sceneggiatrice Liliana Cavani

Dopo il successo di pubblico registrato in occasione del primo appuntamento, mercoledì scorso con Alberto Crespi, domenica prossima 21 giugno alle ore 21.30 al Giardino della Torre per la seconda serata della rassegna di interviste Cinema Mon Amour sarà ospite la regista e sceneggiatrice Liliana Cavani.

Classe 1933, prima donna a vincere il Leone d’Oro alla carriera, dialogherà con Fabio Canessa ripercorrendo le tante e straordinarie tappe della sua carriera nel mondo del cinema. Riconoscimento consegnatole dalla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia nel corso dell’80ª edizione del festival, tenutasi nell’agosto del 2023.

Nel corso della sua carriera, iniziata negli anni ’60, Liliana Cavani ha firmato pellicole storiche che hanno segnato l’immaginario collettivo. Da Il portiere di notte a Francesco, da Al di là del bene e del male a Interno berlinese. Proprio in occasione del conferimento del Leone d’Oro, la regista è tornata dietro la macchina da presa per presentare la sua opera L’ordine del tempo.

Il terzo e ultimo appuntamento della rassegna sul cinema organizzata dal Comune di San Vincenzo è in programma per giovedì 25 giugno, quando sarà ospite Silvia Scola.