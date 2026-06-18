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Cinema sotto le stelle in Fortezza Nuova, ecco il cartellone

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18 Giugno 2026

Cinema sotto le stelle in Fortezza Nuova, ecco il cartellone

Livorno 18 giugno 2026 Cinema sotto le stelle in Fortezza Nuova, ecco il cartellone

Dal 28 giugno prende il via la rassegna estiva in collaborazione con il Nuovo Cinema La Meta: 19

proiezioni e 5 serate-Temptation Island dal lunedì al giovedì e tutte le domeniche

Ci siamo, finalmente il Cinema sotto le stelle arriva in Fortezza Nuova. Grazie alla collaborazione

con l’Associazione Nuovo Cinema La Meta, a partire da domenica 28 giugno per tutta l’estate la

Fortezza si trasforma in una arena a cielo aperto.

Nello spazio sul lato nord, immersi nel verde con lo sguardo sul Pontino, sarà possibile assistere a

film e appuntamenti speciali sotto le stelle. La programmazione si svolgerà dal lunedì al giovedì e la

domenica, con inizio delle proiezioni alle ore 21.30 e apertura della biglietteria alle ore 21.00.

I biglietti per i film italiani ed europei aderenti all’iniziativa Cinema Revolution avranno il costo di

3,50 euro. Per i film non europei il prezzo sarà di 6 euro intero e 5 euro ridotto.

Il cartellone della prima parte dell’estate propone 19 film, tra titoli italiani, europei e internazionali,

ai quali si aggiungono cinque serate speciali dedicate alla visione collettiva di Temptation Island,

trasmesse in diretta nello stesso spazio.

Per le serate-Tempation Island, per rendere l’atmosfera più informale, il pubblico potrà vivere

un’esperienza diversa dal tradizionale cinema estivo: non saranno infatti presenti le classiche sedute,

ma gli spettatori potranno accomodarsi liberamente sul prato con teli e coperte, godendosi le

proiezioni in un’atmosfera informale e conviviale. E per questo sarà previsto un biglietto simbolico

dal prezzo popolare.

La programmazione prenderà il via domenica 28 giugno con Il Diavolo veste Prada 2 e proseguirà

per tutto il mese di luglio alternando commedie, film d’autore, produzioni internazionali e

appuntamenti speciali. I film continueranno anche nella seconda parte dell’estate: il programma di

agosto e dell’inizio di settembre sarà presentato successivamente.

L’arrivo del cinema all’aperto rappresenta un ulteriore tassello dell’offerta estiva della Fortezza

Nuova, che per tutta la stagione rimane aperta fino a dopo cena, confermandosi uno dei principali

punti di ritrovo cittadini.

Sotto la pineta è infatti attiva ogni sera l’area food, con numerose proposte gastronomiche per tutti i

gusti: dalla cucina tipica di Melafumo alle specialità di carne di The Butcher in collaborazione con

L’Angolo della Carne, dagli aperitivi del Chiosco in Fortezza alle pizze della Pizzeria da Ugo.

Sempre aperto anche il bar della Fortezza, punto di riferimento quotidiano per colazioni, merende,

aperitivi e spuntini.

Programmazione dal 28 giugno al 27 luglio

28 giugno – Il Diavolo veste Prada 2

29 giugno – Lavoreremo da grandi

30 giugno – Le cose non dette

1 luglio – Serata speciale Temptation Island

2 luglio – Hamnet

5 luglio – Il Maestro

6 luglio – Che Dio perdona a tutti

7 luglio – Michael

8 luglio – Serata speciale Temptation Island

9 luglio – Pecore sotto copertura

10 luglio – Zootropolis 2

12 luglio – Prendiamoci una pausa

13 luglio – Serata speciale Temptation Island

14 luglio – Jumpers

15 luglio – Cinque Secondi

16 luglio – Buen Camino

17 luglio – Yellow Letters

19 luglio – Sentimental Value

20 luglio – Serata speciale Temptation Island

21 luglio – Il Bene Comune

22 luglio – Gioia Mia

23 luglio – No Other Choice

26 luglio – Rental Family

27 luglio – Serata finale Temptation Island

Una Fortezza tutta nuova

Voluta dai Medici alla fine del ‘500, Fortezza Nuova è il polmone verde del centro storico livo