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“Cinemareggiata”: parte oggi la rassegna cinematografica di Quercianella dedicata alla figura paterna

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11 Luglio 2026

“Cinemareggiata”: parte oggi la rassegna cinematografica di Quercianella dedicata alla figura paterna

Livorno 11 luglio 2026

Il Centro socio culturale ricreativo “Stefano Faniglione” di Quercianella (via Pietro Nardini 10) presenta la seconda edizione del proprio cineforum estivo: appuntamento ogni martedì e sabato, da sabato 11 luglio a martedì 25 agosto.

L’edizione 2026 sarà dedicata all’esplorazione della figura paterna e vedrà una selezione di film recenti e meno recenti, alcuni pensati per bambini e famiglie, altri rivolti a un pubblico adulto.

“Dopo il necessario smantellamento della figura del padre patriarcale oggi in atto – spiega il presidente del centro Faniglione Andrea Buono – riteniamo importante mettere in luce un modello di padre presente ed empatico, capace di essere punto di cura e guida per le nuove generazioni”. Attraverso pellicole di qualità, godibili anche senza una lettura più approfondita, il pubblico potrà seguire questo filo conduttore dipanarsi nelle trame e nei personaggi: figure paterne molto diverse tra loro, biologiche e non, talvolta interpretate da zii, vicini di casa o genitori adottivi, che accompagnano gli spettatori verso una visione sempre più umana del tempo che viviamo. “Siamo convinti che la (ri)costruzione e la cultura siano ciò che può salvare l’umanità – aggiunge Buono – e che, raccogliendo l’appello lanciato più volte dalla compianta Michela Murgia, anche gli uomini abbiano una responsabilità nel cambiamento e debbano fare la propria parte”.

Il programma

Sabato 11 luglio – Instant Family (2018)

Martedì 14 luglio – Alla ricerca di Nemo (2003)

Sabato 18 luglio – Nata per te (2023)

Martedì 21 luglio – Gran Torino (2008)

Sabato 25 luglio – Figli (2020)

Martedì 28 luglio – La ricerca della felicità (2006)

Sabato 1 agosto – In viaggio con mio figlio (2023)

Martedì 4 agosto – Mrs Doubtfire (1993)

Sabato 8 agosto – Ritrovarsi a Tokyo (2024)

Martedì 11 agosto – Gifted (2017)

Sabato 15 agosto – Molto forte, incredibilmente vicino (2011)

Martedì 18 agosto – La mia vita è uno zoo (2011)

Sabato 22 agosto – No Other Land (2024)

Martedì 25 agosto – La Bella e la Bestia (2017)

Informazioni utili

Parcheggio gratuito offerto dallo stabilimento Bagni Paolieri e dal ristorante Ai Paolieri.

Apertura porte ore 21.15, inizio proiezioni ore 21.45. Non sono previste pubblicità né pause. Non è attivo un servizio bar, ma è consentito portare cibo e bevande, anche acquistati negli esercizi commerciali del quartiere.

La rassegna Cinemareggiata 2026 è realizzata con il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Livorno e il sostegno del Consiglio di Zona 7, con l’assistenza tecnica dello Studio Lotti, la consulenza artistica di Serena Cassarri e il supporto dei soci del Centro e degli esercizi commerciali del quartiere indicati nella locandina generale.