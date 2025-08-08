Cinghiali all’Elba, Amadio (FdI): la Regione è lenta, eliminazione radicale
Livorno 8 agosto 2025 Cinghiali all’Elba, Amadio (FdI): la Regione è lenta, eliminazione radicale
All’Isola d’Elba, ormai è noto, vi è una vera e propria emergenza cinghiali : un morto pochi mesi fa, giardini privati e terreni devastati, stragi di capre, danni incalcolabili alle coltivazioni.
Tale emergenza ha, quindi, delle ricadute assai negative anche sulla sicurezza stradale e sull’incolumità delle persone.
Mi hanno contattato tanti Elbani, seriamente preoccupati, costretti a tenere i propri figli piccoli in casa, con i cinghiali in giardino !
L’unica soluzione è l’ eradicazione, ma la Regione Toscana deve capire che prima si inizia e prima si finisce.
Oltretutto, l’Isola d’Elba è stata classificata come “ area non vocata ai cinghiali “.
E allora, che cosa si aspetta ?!
La Regione bamboleggia , pensando ai corsi di selecontrollori, ai corsi di abilitazione delle guardie venatorie e concedendo poche migliaia di euro per affrontare una vera calamità.
In tutti questi anni, che cosa è stato fatto?!
L’Isola d’Elba non può permettersi di aspettare i tempi lunghi e lenti della Regione Toscana, della burocrazia, dei corsi ecc…..
E’ necessario, dunque, agire in fretta, senza troppi lacci e lacciuoli, ci vogliono interventi straordinari come richiede una situazione emergenziale.
Insomma, la Regione Toscana e’ lenta, ma i cinghiali sono veloci.
E’ quanto dichiara Marcella Amadio Dirigente Nazionale di FdI e Capogruppo Consiglio Comunale di Livorno.