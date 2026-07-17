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Cinghiali Elba, coldiretti chiede dov’è il commissario promesso dalla Regione

Elba

17 Luglio 2026

Cinghiali Elba, coldiretti chiede dov’è il commissario promesso dalla Regione

Livorno 17 luglio 2026

“Dov’è il commissario straordinario per l’emergenza ungulati dell’Isola d’Elba promesso dalla Regione Toscana”? Quanto tempo ancora agricoltori e cittadini dovranno attendere per vedere applicata la delibera approvata nel 2022 che definisce tutto il territorio elbano non vocato alla presenza dei cinghiali? Quanti altri cittadini dovranno rischiare la vita percorrendo le strade dell’isola?”. A chiedere risposte è Coldiretti Livorno che rivolge alla Regione Toscana un nuovo appello a “salvare l’Elba, gli elbani ed i turisti dai cinghiali che devastano i raccolti degli agricoltori e sono una minaccia per la sicurezza stradale e pubblica dell’isola”.

“Ormai da più di venti anni agricoltori, cittadini e le istituzioni locali denunciano la presenza fuori controllo di questa specie che ha colonizzato l’isola. – spiega Simone Ferri Graziani, Presidente Coldiretti Livorno – Era stata promessa la nomina un commissario straordinario per avviare il progetto di eradicazione: dov’è? C’è preoccupazione e delusione da parte delle imprese e possiamo parlare anche a nome della popolazione che attende risposte. L’ultimo grave incidente causato dall’attraversamento di cinghiale è solo l’ennesimo, in pochi anni, che si è verificato sulle strade elbane. Sono quotidiani i danni subiti dall’agricoltura che, insieme al turismo, rappresenta un pilastro dell’economia dell’Isola”.

Coldiretti aveva inserito la questione elbana tra le 12 priorità del manifesto della protesta dello scorso 25 febbraio sotto le finestre del consiglio regionale. Era stato il presidente Ferri Graziani a rivendicare dal palco di via Cavour, di fronte a migliaia di agricoltori, la necessità di mettere a terra l’atteso piano di eradicazione, nominare un commissario straordinario e stanziare le risorse necessarie per attuarlo. Coldiretti Livorno ricorda che sono 150 le aziende agricole attive sull’isola che subiscono quotidianamente danni alle colture e ai terreni con gravi ripercussioni sulla tenuta idrogeologica e la biodiversità. “L’Elba – conclude il presidente provinciale di Coldiretti – non ha bisogno di nuovi studi o nuovi rinvii: deve sono applicare quanto la stessa Regione ha già deciso e deliberato.”

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