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Cinque anni di crescita, fiducia e traguardi: il grazie di una mamma all’Istituto Orlando

Cronaca

12 Giugno 2026

Cinque anni di crescita, fiducia e traguardi: il grazie di una mamma all’Istituto Orlando

Livorno 12 giugno 2026 Cinque anni di crescita, fiducia e traguardi: il grazie di una mamma all’Istituto Orlando

La lettera:

Cinque anni fa, in piena emergenza Covid, scegliere la scuola superiore per il proprio figlio sembrava un salto nel buio. Gli Open Day si svolgevano a distanza, dietro lo schermo freddo della DAD, e i dubbi di noi genitori erano tanti. Ricordo perfettamente il mio scetticismo di allora. Eppure, proprio attraverso quel monitor, è scoccata una scintilla che ha cambiato il futuro di mio figlio, Thomas Carloni.

Oggi, alla vigilia degli esami di maturità, posso dirlo con immensa fierezza: non mi sono mai pentita di quella scelta.

Se il percorso di Thomas all’Istituto Professionale Orlando è stato un successo, il merito più grande va a due docenti straordinari, che per noi sono stati vere e proprie colonne portanti: i professori Gilbert Lepanto e Rossana Mazzei. Il loro supporto è iniziato prima ancora del primo giorno di scuola, accogliendo le nostre incertezze e trasformandole in serenità. In questi cinque anni non hanno mai smesso di credere in lui, guidandolo con dedizione, competenza e una profonda umanità.

La scuola non ha offerto a Thomas solo una solida formazione teorica, ma gli ha spalancato le porte del mondo del lavoro. A partire dal terzo anno, il percorso del PCTO (l’alternanza scuola-lavoro) è stato un crescendo di esperienze fondamentali. L’estate scorsa è arrivata la soddisfazione più grande: grazie all’ultimo progetto di PCTO, un’importante azienda di Livorno del settore elettrico ha deciso di scommettere sul suo talento, assumendolo dal 1° luglio con un contratto di apprendistato in alternanza.

Si tratta di un traguardo straordinario che, con molta probabilità, si trasformerà in un rapporto lavorativo stabile e duraturo subito dopo il conseguimento del diploma.

Come madre, ma anche nel mio ruolo di rappresentante di classe e d’istituto, sento il dovere e il profondo desiderio di dire grazie. Grazie all’Istituto Orlando per aver dimostrato che la scuola professionale è un’eccellenza capace di valorizzare i ragazzi e di connetterli direttamente con il loro futuro. E grazie, di vero cuore, ai professori Lepanto e Mazzei: se oggi Thomas è un giovane uomo pronto, sicuro e con un lavoro in mano, è soprattutto merito della vostra guida illuminata.

In bocca al lupo a Thomas e a tutti i maturandi: il futuro è vostro, e avete le basi migliori per costruirlo.

Jessica Iuracà

Rappresentante di Classe e di Istituto

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