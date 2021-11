Home

2 Novembre 2021

Cinque cose da fare durante l’inverno

L’inverno è alle porte e finalmente dopo un lungo lockdown si può tornare a viaggiare. C’è chi scappa dal freddo per il mare e chi ama la montagna. Noi ti diamo qualche idea per trascorrere la stagione più buia ed evitare di impigrirsi. Iniziamo da coloro che non possono proprio fare a meno del sole.

Il sud della Spagna è meta ormai per chi va a ricaricarsi di vitamina D durante l’inverno, ma anche Israele, che ha finalmente riaperto le porte ai turisti. Che ne dici allora di un salto a Malaga e Siviglia o un giro tra Gerusalemme e Tel Aviv, la città del divertimento israeliano, cosmopolita e giovane, dove si balla la notte e si va in spiaggia di giorno. Mare e divertimento tutto concentrato in una sola città. Prenota una casa vacanze a Tel Aviv su Holidu e goditi l’inverno al sole per una breve fuga dalla pioggia e dal freddo.

Se invece il sole non fa per te e sei un’inguaribile sportivo, amante della bici e dei boschi, uno di quelli che sfida le intemperie, la soluzione è presto servita. Scegli la Mountain bike che fa per te su bikester.it , cerca un percorso di quelli che offre l’Italia e buttati nel downhill sulle dolomiti o in un percorso più semplice sugli Appennini. Il divertimento è assicurato, lo sforzo anche. Una doppia vittoria: divertimento e forma fisica in un colpo solo.

In coppia o single? Il caldo della casa è sempre una grande fonte di relax dallo stress del lavoro. Una cenetta, un film in streaming sotto le coperte, sul divano o sul letto, e il weekend è passato. Ormai di piattaforme per lo streaming ce ne sono per tutti i gusti, non resta che scegliere: film d’autore, serie tv o un bel documentario, magari a tema natura per programmare il prossimo viaggio oltreoceano.

Ma non rischiare di andare in letargo, perché altrimenti arriverai all’estate sfiancato e fuori forma. Lo sport è una terapia contro lo stress, per mantenersi in forma e sfoggiare un bel fisico da spiaggia. Le città italiane sono piene di parchi e di aree attrezzate, bastano un buon paio di scarpe da ginnastica, buona volontà e il divertimento è assicurato. Non fermarti al primo imprevisto perché se all’inizio sarà un po’ difficile, le endorfine ripagheranno lo sforzo.

Se poi sei un vero tipo invernale, allora non potrai fare a meno di vivere la tua passione. Coperte, tisana e un buon libro, per nutrire il cervello e l’anima e per sognare vite da vivere, luoghi da visitare e storie da raccontare. Che tu sia un tipo da spiaggia, da montagna o da casa, questo è un inverno da vivere, anche per dimenticare i lockdown di quello precedente, allora prendi iniziativa e datti da fare, noi i consigli te li abbiamo dati.

