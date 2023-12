Home

5 Dicembre 2023

Cinque giocatori dei Lions protagonisti nella selezione della Toscana under 16

Livorno 5 dicembre 2023 – Cinque giocatori dei Lions protagonisti nella selezione della Toscana under 16

Luca Del Nista, Rocco Pavesi, Niko Rotondo, Mattia Palmerini e Leonardo Fabbri, classe 2008, brillanti protagonisti nella LundaX Lions Amaranto under 16 (i cinque validi atleti sono al secondo anno nella categoria) hanno giocato (e non certo come semplici comprimari) nella rappresentativa under 16 regionale.

La squadra toscana si è confrontata con i pari età dell’Emilia Romagna: i migliori elementi delle due regioni si sono sfidati, in cinque partite, in questa prima domenica del mese di dicembre, a Parma, nella splendida Cittadella del Rugby, l’ampissimo impianto al cui interno si trova anche lo stadio ‘Sergio Lanfranchi’, quartier generale delle Zebre.

50 in tutto i giocatori della Toscana selezionati. La formazione ospite ha colto, in terra ducale, buonissimi risultati, ma in primis l’evento è stato utile per verificare le qualità di questi promettenti ragazzi.

La chiamata di Del Nista, Pavesi, Rotondo, Palmerini e Fabbri evidenzia la bontà del lavoro effettuato dal vivaio livornese.

La LundaX Lions Amaranto under 16 si è meritata l’accesso al campionato èlite di categoria. La compagine (nati negli anni 2008 e 2009) allenata da Emanuele Bertolini e Valerio Ubaldi, dopo le prime tre giornate del girone 1 del centro Italia, occupa la quinta piazza.

Domenica prossima (drop d’inizio alle 12:00) gli amaranto renderanno visita alla capolista Rugby Parma, l’unica formazione imbattuta del raggruppamento.

