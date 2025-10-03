Home

Cinque ministri a Livorno, Ghiozzi (Lega): “Orgoglio e considerazione per Livorno, il governo c’è”

3 Ottobre 2025

Evento storico per la Lega: cinque ministri in città il 7 ottobre

Livorno si prepara a un appuntamento politico senza precedenti. Martedì 7 ottobre, alle ore 18, presso i Bagni Pancaldi, la Lega organizzerà un’iniziativa elettorale per le regionali che vedrà la partecipazione di ben cinque ministri del governo.

A darne l’annuncio è stato Carlo Ghiozzi, Segretario Provinciale della Lega e Capogruppo al Comune di Livorno: «È un evento straordinario, non solo per la Lega ma per tutta la città.

Per la prima volta nella storia di Livorno, contemporaneamente, saranno presenti cinque ministri:

Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione, Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia, Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali, e Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità».

Ghiozzi ha sottolineato l’eccezionalità dell’iniziativa, mai avvenuta con nessun altro partito in oltre sessant’anni di Repubblica: «Nemmeno il Partito Comunista o il Partito Democratico, quando erano al governo, hanno portato a Livorno una presenza istituzionale di questo livello. Questo significa che la città viene presa in seria considerazione dal governo e dai vertici della Lega».

Un appuntamento che il segretario provinciale definisce «fondamentale e motivo di orgoglio», convinto che la mobilitazione del 7 ottobre rappresenti un segnale forte per il territorio e un momento significativo per tutta la comunità livornese.