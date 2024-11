Home

“Cioccolatini della ricerca” venduti tutti, successo per AIRC

11 Novembre 2024

Il CRAL di Autolinee Toscane e “AT” ringraziano le tante cittadine e i tanti cittadini che sabato mattina, 9 novembre 2024, si sono strette a fianco di AIRC promuovere l’iniziativa a sostegno della ricerca sul cancro che si è svolta in Piazza Gande e in Piazza Cavour a Livorno. Uno speciale ringraziamento va anche ai tanti volontari e al Comune di Livorno che ha affiancato l’iniziativa con il proprio patrocinio. L’adesione fra le persone è stata, infatti, altissima tanto che sono state vendute tutte le confezioni dei Cioccolatini della Ricerca per un incasso di 3.770 euro.