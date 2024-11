Home

Rubriche

Cibo e bevande

Cioccolato d’autore: Giovannini apre in via Marradi il tempio tempio delle bontà

Cibo e bevande

24 Novembre 2024

Cioccolato d’autore: Giovannini apre in via Marradi il tempio tempio delle bontà

Livorno 24 novembre 2024 Cioccolato d’autore: Giovannini apre in via Marradi il tempio tempio delle bontà

Una nuova dolce e golosa realtà ha preso vita nel cuore della città. La Cioccolateria di Simone Giovannini ha inaugurato ieri il suo punto vendita in via Marradi 56, accogliendo il pubblico con un’ampia gamma di creazioni artigianali che promettono di incantare i sensi.

La tradizione del cioccolato artigianale si fonde con l’innovazione nel laboratorio di Giovannini, dove ogni prodotto è frutto di passione e cura nei dettagli. Praline ripiene, cioccolatini raffinati, tavolette dai sapori unici e dragées irresistibili sono solo alcune delle proposte che celebrano l’eccellenza della materia prima.

Durante l’inaugurazione, Simone Giovannini, il cuore pulsante dell’attività; ha raccontato come questa avventura sia radicata in un amore di lunga data per il cioccolato e nella volontà di offrire non solo un prodotto, ma un’esperienza sensoriale unica.

“La nostra missione – spiega Simone – è garantire qualità, artigianalità e rispetto per l’ambiente, per creare delizie che raccontino una storia fatta di tradizione e modernità.

Il nostro cioccolato Fondente o al latte, la cioccolata che lavoriamo è tra le più pregiate al mondo e possiede aromi e sapori unici. Le fave di cacao provengono da selezionatissimi agricoltori di undici paesi tropicali.

Tutte le materie prime che entrano nel nostro laboratorio sono accuratamente selezionate, per assicurarvi freschezza e qualità premium.

Il forte legame con i nostri partner ci permette di creare le migliori ricette di cioccolato, abbinandolo al caffè, alla frutta secca, alla polpa di frutta disidratata e al liquore”.

La Cioccolateria Giovannini non è solo un negozio. E’ soprattutto un luogo dove la dolcezza si trasforma in arte e ogni creazione racconta la passione che anima questo progetto.

Livornesi e non solo sono invitati a scoprire questo angolo di paradiso dedicato agli amanti del cioccolato, dove ogni assaggio è una celebrazione del gusto autentico e raffinato.

Cioccolato d’autore: Giovannini apre in via Marradi il tempio tempio delle bontà