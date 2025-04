Home

Portoferraio (isola d’Elba, Livorno) 3 aprile 2025 Circola con due targhe diverse, denuncia e multa da 2 a 8mila euro

I carabinieri della Stazione di Portoferraio, durante un servizio di controllo del territorio, hanno fermato un’autovettura di piccola cilindrata che aveva attirato la loro attenzione in quanto circolava per le vie del centro con la targa anteriore diversa rispetto a quella posteriore. Dai controlli effettuati è emerso che la targa anteriore risultava riconducibile ad un altro veicolo ed era contraffatta. Il conducente, un 24enne pugliese, è stato multato con una sanzione i cui limiti edittali vanno dai 2.000 agli 8.000 euro ed il veicolo è stato sottoposto a sequestro ai fini della confisca. Il giovane è stato inoltre deferito all’Autorità Giudiziaria labronica per uso di atto falso. La targa autoprodotta, e quindi contraffatta, è stata sequestrata.