Home

Provincia

Isole

Elba

Circola con targhe non originali, multa e fermo amministrativo

Elba

16 Dicembre 2023

Circola con targhe non originali, multa e fermo amministrativo

Isola d’Elba (Livorno) 16 dicembre 2023 – Circola con targhe non originali, multa e fermo amministrativo

In tema di controlli e sicurezza stradale, i carabinieri del NORM hanno fermato un mezzo frigo le cui targhe, sia anteriore che posteriore, non risultavano originali ma artatamente replicate, pertanto il conducente è stato sanzionato ed il veicolo sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin