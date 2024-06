Home

Circola con un coltello in zona porto turistico, denunciato

25 Giugno 2024

I Carabinieri della Stazione di Rosignano Solvay, nell’ambito dell’intensificazione dell’attività di controllo del territorio, hanno deferito in stato di libertà un giovane sotto i trent’anni, gravato da precedenti, per il reato di porto ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere.

I militari, durante un servizio esterno di controllo del territorio, svolto in zona porto turistico, hanno fermato di iniziativa per accertamenti il giovane avendolo notato per la condotta sfuggente adottata dal ragazzo alla vista della pattuglia.

Durante le operazioni i militari hanno rinvenuto nella sua disponibilità un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di cm. 20, di cui 9 di lama per cui non ha saputo fornire alcuna giustificazione in merito al possesso. L’arma avente caratteristiche che ne vietano il porto senza motivo, gli è stata sequestrata. All’atto del controllo i militari hanno rinvenuto nella sua disponibilità anche una modica quantità di stupefacente, consistente in uno spinello già confezionato, posto anch’esso sotto sequestro.

Al termine degli accertamenti il giovane è stato denunciato a piede libero all’AG labronica competente per porto abusivo di armi nonché segnalato alla locale Prefettura per uso personale di stupefacenti, non per fine terapeutico.