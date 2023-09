Home

Circola in auto con un pugnale da 42 centimetri pronto all'uso, denunciato un 34enne

Provincia

20 Settembre 2023

Circola in auto con un pugnale da 42 centimetri pronto all’uso, denunciato un 34enne

Venturina (Livorno) 20 settembre 2023 –

I Carabinieri della Stazione di Venturina Terme hanno deferito in stato di libertà un 34enne per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere.

I militari, durante un servizio di pattuglia, hanno fermato per un controllo in via Dante Alighieri un uomo che viaggiava a bordo di un’auto di grossa cilindrata.

Durante le operazioni di controllo, il 34enne ha iniziato a manifestare ingiustificato nervosismo ed insofferenza. Per questa ragione i militari hanno deciso di approfondire i controlli.

che hanno permesso di rinvenire all’interno dell’abitacolo, immediatamente disponibile per un eventuale utilizzo:

un pugnale artigianale della lunghezza complessiva di 42 cm, di cui 25 cm di lama, che è stato sottoposto a sequestro.

Per l’uomo è scattata la denuncia in stato di libertà per porto ingiustificato di armi, ai sensi dell’art. 4 L. 110/75

