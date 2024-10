Home

20 Ottobre 2024

Rosignano Solvay (Livorno) 20 ottobre 2024 – Circola su E-bike rubata, denunciato un marocchino

Il Commissariato di P.S. di Rosignano Solvay denuncia all’Autorità Giudiziaria per “ricettazione” un uomo di 46 anni, trovato in possesso di e-bike rubata.

Gli Agenti della Volante del Commissariato della Polizia di Stato di Rosignano Solvay hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un uomo di origini marocchine, rintracciato lungo la Via Aurelia mentre viaggiava a bordo di bicicletta elettrica rubata.

Verso le ore 21.30 era giunta presso il numero unico di emergenza 112 una chiamata da parte di un cittadino che riferiva di aver notato, lungo la Via Aurelia di Rosignano Solvay, un uomo circolare a bordo della propria bicicletta elettrica, rubatagli il giorno prima.

Gli Agenti della Volante raggiungevano velocemente la zona interessata e riuscivano a rintracciare e a bloccare l’uomo e la bicicletta segnalati poco prima che arrivasse all’incrocio con Via della Cava.

Sin da subito è stata riscontrata la corrispondenza della bicicletta fermata con quella segnalata dal legittimo proprietario, che presentava alcuni punti rotti a seguito di un precedente incidente stradale. L’uomo, al momento del controllo, aveva sostenuto di averla avuta in prestito da un non meglio specificato cittadino dell’est Europa di cui non conosceva le generalità.

A conferma dell’effettiva proprietà della bicicletta, che gli era stata rubata il giorno prima dal giardino di casa, il denunciante mostrava ai poliziotti la fattura di acquisto e la chiave di accensione.

Al termine dell’attività il conducente è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di “ricettazione”, mentre la e-bike, del valore di oltre 1.000 euro, è stata restituita al legittimo proprietario.

