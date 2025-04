Circoli PD Livorno aperti per il tesseramento 2025: info e orari

Home

3 Aprile 2025

PD Livorno: al via il tesseramento 2025, ecco tutte le date e gli appuntamenti

L’Unione Comunale del Partito Democratico di Livorno lancia il tesseramento 2025, un appuntamento che quest’anno sarà dedicato all’Unità, concetto che la Segretaria Nazionale Elly Schlein ha definito come un programma e un metodo di lavoro.

L’evento di apertura è fissato per sabato 5 aprile, quando dalle ore 10:00 alle 12:00 i circoli PD della città apriranno le loro porte per accogliere iscritti e simpatizzanti.

Circoli PD aperti il 5 aprile

Ecco l’elenco delle sedi dove sarà possibile iscriversi:

Ardenza-La Rosa (Via dell’Ardenza 99)

Borgo-Fabbricotti (Piazza Giovine Italia 5)

Collinaia-Scopaia (Via Grotta delle Fate 114)

Colline-Coteto (Via di Salviano 55)

Economia Marittima (Piazza Unità d’Italia 8)

Salviano-La Leccia (Via di Salviano 542)

San Jacopo (Via San Jacopo Acquaviva 86)

San Marco Pontino (Via Garibaldi 93)

25 Aprile | Sanità | Componentistica (Via Donnini 64)

Venezia | Economia Marittima (Piazza Unità d’Italia 8)

Inaugurazione del Circolo PD Centro

Un altro appuntamento da segnare in agenda è lunedì 7 aprile alle ore 17:30, con l’inaugurazione del Circolo PD Centro in via della Madonna 49/51. Parteciperanno:

Stefania Lio – Vice Segretaria PD Toscana

Cristina Lucetti – Segretaria Circolo PD Centro

Francesca Pritoni – Vice Segretaria UC Livorno

Alberto Brilli – Segretario UC Livorno

Per rimanere aggiornato sulle attività del PD Livorno

Per non perdere nessun aggiornamento sulle iniziative e gli eventi dell’Unione Comunale di Livorno, è possibile unirsi al canale WhatsApp ufficiale del PD Livorno cliccando su questo link:

👉 https://bit.ly/CanaleWhatsAppUCLivorno

L’invito è aperto a tutti coloro che vogliono partecipare attivamente alla vita politica della città, contribuendo al futuro del Partito Democratico e al dibattito sulle questioni locali e nazionali.

