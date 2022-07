Home

4 Luglio 2022

Circolo nautico Quercianella, tre giovani piazzati alle finali italiane

Quercianella (Livorno) 4 luglio 2022

Si sono concluse le selezioni per le nazionali di vela categoria Optimist per cadetti e juniores, per la ‘seconda zona’ che comprende le regioni di Umbria Toscana e Liguria.

Un bel risultato per il circolo nautico Quercianella che piazza 3 giovani velisti per le finali italiane che ci saranno a fine agosto a Salerno.

L’allenatrice Francesca Santerini si dichiara molto soddisfatta di tutto il gruppo agonistico che lei segue personalmente e ricorda che in questa settimana al circolo vela partiranno anche i corsi per principianti denominati Gioco Vela e sono disponibili ancora dei posti

“Tutti i miei ragazzi hanno iniziato proprio in estate rimanendo colpiti dall’emozione di guidare una barca a vela in mezzo al meraviglioso mare di Quercianella”

