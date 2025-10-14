Circoscrizione di Livorno, Marcella Amadio è il candidato più votato del centrodestra

Home

14 Ottobre 2025

Regionali Toscana, Livorno: Marcella Amadio (FdI) vince il testa a testa con Marco Landi

È Marcella Amadio la più votata tra i candidati della coalizione di centrodestra nella circoscrizione di Livorno. La storica esponente di Fratelli d’Italia ha avuto la meglio al termine di una sfida serrata con Marco Landi, anch’egli in corsa per FdI ed ex consigliere regionale eletto nel 2020 nelle liste della Lega.

Un vero e proprio duello voto su voto, consumatosi nelle 368 sezioni del collegio livornese che comprende la città di Livorno e i comuni di Bibbona, Campiglia Marittima, Campo nell’Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Castagneto Carducci, Cecina, Collesalvetti, Marciana, Marciana Marina, Piombino, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio, Rosignano Marittimo, San Vincenzo, Sassetta e Suvereto.

Alla fine, con 5387 voti contro 5245 di Landi, Amadio si è aggiudicata la vittoria, risultando la candidata più votata del centrodestra nel territorio livornese. Un risultato che la dovrebbe proiettare verso l’ingresso in Consiglio regionale, rafforzando la rappresentanza di Fratelli d’Italia nella provincia.

Un successo maturato grazie a una campagna capillare e alla lunga esperienza politica dell’ex consigliera comunale di Livorno, che ha saputo intercettare consenso sia nel capoluogo sia nei comuni della costa.

