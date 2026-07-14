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SP9 “Circuito di Montenero”: presentati gli interventi per la messa in sicurezza della strada.

Cronaca

14 Luglio 2026

SP9 “Circuito di Montenero”: presentati gli interventi per la messa in sicurezza della strada.

Livorno 14 luglio 2026 SP9 “Circuito di Montenero”: presentati gli interventi per la messa in sicurezza della strada.

Si è svolto presso il Circolo Sociale F. Gioli di Castellaccio, l’incontro pubblico promosso dal Consiglio di Zona 5, in collaborazione con la Provincia di Livorno, dedicato alla presentazione del progetto di straordinaria manutenzione e messa in sicurezza della Strada Provinciale n. 9 “Circuito di Montenero”.

L’iniziativa ha registrato una buona partecipazione di cittadini, a conferma dell’attenzione verso un’arteria fondamentale per la viabilità della zona collinare. Per la Provincia di Livorno erano presenti i tecnici Ing. Ilaria Buti, dirigente del sertore tecnico e Ing. Simone Lubrano, affiancati dal progettista incaricato, che hanno illustrato nel dettaglio gli interventi previsti e risposto alle domande e alle osservazioni dei residenti.

Nel corso dell’incontro l’Ing. Ilaria Buti ha inoltre comunicato l’imminente passaggio al Comune di Livorno della competenza sul tratto di strada oggi provinciale compreso tra il bivio con Piazza delle Carrozze e l’incrocio con via Byron. Il trasferimento consentirà una gestione diretta da parte dell’Amministrazione comunale di questo segmento di viabilità, con riferimento alle future attività di manutenzione e gestione.

Per quanto riguarda il progetto di messa in sicurezza della SP9, è stata confermata la completa realizzazione della nuova segnaletica orizzontale lungo l’intero tracciato, un intervento atteso che contribuirà a migliorare la sicurezza e la leggibilità della strada.

Tra le opere in programma figura anche la messa in sicurezza del tratto in prossimità dell’area dei tavoli da picnic, dove verrà effettuato un intervento sulle radici degli alberi che, con il tempo, hanno provocato il sollevamento della carreggiata, creando una situazione di potenziale pericolo.

Particolare attenzione sarà dedicata alla sicurezza degli utenti del trasporto pubblico locale. In corrispondenza di due fermate degli autobus, una prima del centro abitato del Castellaccio e una nei pressi della “curva Nuvolari”, saranno realizzati attraversamenti pedonali, marciapiedi di collegamento e nuovi punti di illuminazione pubblica. Nuove strisce pedonali saranno inoltre realizzate anche in prossimità del Circolo Sociale F. Gioli.

Per favorire il rispetto dei limiti di velocità, prima dell’ingresso al centro abitato saranno installati due display luminosi che indicheranno ai conducenti la velocità dei veicoli in transito, con l’obiettivo di contribuire a una maggiore moderazione del traffico.

Nel corso della serata è stato affrontato anche il tema dei cedimenti laterali della carreggiata. La Provincia ha annunciato che nelle prossime settimane saranno effettuati specifici sondaggi in tre punti critici della SP9, indispensabili per individuare la soluzione tecnica più adeguata.

Entro la fine di agosto i risultati delle indagini consentiranno di definire nel dettaglio gli interventi necessari. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse economiche, sarà valutata la possibilità di estendere le opere di manutenzione e messa in sicurezza anche al tratto della SP9 che dal Castellaccio scende verso Castel Sonnino.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre comunicato che, salvo imprevisti e nel rispetto dell’iter tecnico-amministrativo, l’avvio dei lavori è previsto indicativamente per l’inizio del 2027.

Il Consiglio di Zona 5 esprime soddisfazione per il confronto costruttivo con i tecnici della Provincia, che ringrazia sentitamente, e continuerà a seguire con attenzione l’evoluzione del progetto, affinché gli interventi previsti vengano realizzati nei tempi programmati e rappresentino un concreto miglioramento della sicurezza per tutti gli utenti della strada.